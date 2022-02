Graabak bekymret for tysker som kollapset. Kunne ikke stille på seremoni

Frenzel var ikke med resten av laget da Tyskland som sølvvinner bak Norge deltok på blomsterseremonien.

Han tapte stort på tredje etappe og kollapset etter å ha vekslet. Ifølge tyske Sport1 spyttet han blod i et intervju med ARD etter løpet. Det var også blod i snøen der han lå etter veksling, men det skal gå bra med ham.

[ Kommentar: Korona-gullet ]

– Jeg er overlykkelig over at de tre andre har ryddet opp i det jeg rotet til. Det var tøft. Jeg måtte virkelig gi alt for å fullføre, sa Frenzel til ARD.

Den tyske laglegen Stefan Pecher sier at Frenzel først og fremst var nedkjølt og utmattet, men at han følte seg bedre etter kort tid. Frenzel har vært i koronaisolasjon det meste av oppholdet i Kina.

Graabak: Håper det går bra

OL-kongen Jørgen Graabak sier at han håper det går bra med Frenzel. Han mener tyskerne gamblet med at kroppen hans skulle holde.

– Det er en viss form for gambling. Du vet ikke hvordan det slår ut så tett på koronasykdom. Men det kunne ha gått bra og. På et eller annet tidspunkt må han presse kroppen, men det er brutalt å bli kastet utpå i et OL. Hadde det vært en treningsøkt, ville han helt sikkert gitt seg før, sa Graabak til NTB.

Han syntes det var godt å høre at det går bra med Frenzel og at han slapp å bli fraktet til sykehus.

– Det er veldig godt å høre, jeg var spent på det. Jeg snakket med tyskerne i sted og hørte han var på bedringens vei. Så lenge han kom seg så fort at han slapp å være på et kinesisk sykehus, er det bra. Han er en kjempefin fyr, så jeg håper det går bra med ham, sa Graabak.

Stuan ble overrasket

[ Her er hele OL-programmet, time for time ]

Norges kombinertsjef Ivar Stuan er overrasket over at tyskerne tok med Frenzel i lagkonkurransen.

– Jeg synes det er rart. Nå kjenner ikke jeg til historien rundt Frenzel og hvor lenge han har vært frisk og symptomfri. Men jeg er veldig overrasket over at de gjør det, særlig på en lagkonkurranse. Her ofrer du deg for laget. Eric visste jo at dette rammer hele laget, sa Stuan.