Fourcade etterfølger Bjørndalen i IOC – fikk stemme fra norsk skiskytter

De to fikk flest stemmer blant 16 kandidater da 2307 utøvere avga stemme i valget, en valgdeltakelse på 80,5 prosent. Fourcade fikk 971 stemmer, Hansdotter 694.

Den franske skiskytteren og den svenske alpinisten har begge lagt opp siden de vant OL-gull i Pyeongchang, men de var fortsatt valgbare. Begge er nå IOC-medlemmer i åtte år.

Fourcade utkjempet mange dueller med norske skiskyttere på veien mot fem OL-gull, 13 VM-gull og sju sammenlagtseire i verdenscupen. Nå avløser han Ole Einar Bjørndalen som IOC-medlem.

Bjørndalen og den canadiske ishockeyspilleren Hayley Wickenheiser er søndag ferdige med sine åtte år i IOC.

– Stemte på ham

Den norske skiskytteren Johannes Thingnes Bø, som har hatt et flott Beijing-OL med tre gull og en bronse, er glad for at Fourcade nå trer inn i IOC, og innrømmer at han ga franskmannen hjelp på veien.

– Det er flott å ha ham i IOC. Han er en fyr med god sportsånd. Han har gode tanker om sport, ren sport og utøvernes behov. Det er en stor dag for ham, men også for olympisk idrett generelt. Han vil gjøre det beste for utøverne i årene som kommer, sa Thingnes Bø på en pressekonferanse i OL-landsbyen torsdag.

– Jeg må innrømme at jeg stemte på ham, fortsatte 28-åringen.

Alltid tilgjengelig

Fourcade lovet at han ikke bare skal tale utøvernes sak i IOC, men at han alltid vil være tilgjengelig for deres innspill.

– Jeg vil at alle utøvere skal vite at jeg vil gi dem en stemme i utøverkommisjonen. Vi har møttes i OL-landsbyene, og de skal vite at de alltid kan nå meg, sa han ifølge nettstedet Insidethegames.

Hansdotter sa seg beæret over å være valgt.

– Jeg gleder meg til å jobbe hardt for utøverne, sa hun.

Formelt blir de innlemmet i IOC under sesjongen lørdag.

Mange kandidater

De mest kjente av de andre kandidatene i valget var den nederlandske skøytestjernen Ireen Wüst, den slovenske skihopperen Jernej Damjan og den tsjekkiske snowboardkjøreren Eva Samkova.

Øvrige kandidater var langrennsløperne Jacqueline Mourão (Brasil), Maria Ntanou (Hellas) og Mathilde Amivi Petitjean (Togo), bobkjørerne Seyi Smith (Canada), Seun Adigun (Nigeria) og Adam Edelman (Israel), akerne Shiva Keshavan (India), Raluca Stramaturaru (Romania) og Lien Te-an (Taiwan), samt ishockeyspiller Florence Schelling (Sveits) og skeletonkjører Nathan Ikon Crumpton (Amerikansk Samoa).