Bodø/Glimts eventyr fortsetter - slo Celtic i Skottland

Dermed har Kjetil Knutsens gutter skaffet seg et strålende utgangspunkt før returoppgjøret som spilles i Bodø neste uke.

Celtic kom aggressivt ut av startblokkene og satte tonen innledningsvis med høyt press, men det var de gulkledde fra Bodø som åpnet målprotokollen i Skottland. Bodø/Glimt tok ledelsen på Celtic Park etter kun 6 minutter foran nesten 60.000 tilskuere.

Solbakken mottok en pasning sentralt i banen, og slo videre til Hugo Vetlesen. Vetlesen hadde trukket seg i mellomrommet, og stakk igjennom nysigneringen Runar Espejord med en nydelig pasning på på en touch. Espejord hadde få problemer med å tuppe ballen forbi Joe Hart i Celtic-målet til 1-0 ledelse til de gulkledde.

Høyt press

Den andre omgangen startet som den første, og nok en gang var det Bodø/glimt som skulle få nettkjenning.

Ola Solbakken satte fart langs høyrekanten, dro seg forbi to Celtic-spillere og slo lavt hardt inn. Espejord møtte innlegget, og med en utsøkt hælflikk sendte han Amalh Pellergrino på blank kasse. Alene foran et åpent mål hadde Pellegrino en enkel jobb og satt ballen kontant i korthjørnet med sitt venstre bein til en 2-0 ledelse til gjestene.

Celtic reduserte ti minutter før full tid ved Daizen Maeda. Japaneren stanget inn et innlegg, og 1-2 reduseringen var et faktum. Men det var langt ifra over.

Noen minutter senere var Bodø/Glimt på farten igjen, og nok en gang fikk de gulkledde nettsus. Vetlesen hadde trukket seg opp i banen fra sin indreløper posisjon, fikk ballen servert på 20-meter, og knallet ballen via et Celtic-bein, og i mål til 3-1 ledelse.

Returkampen spilles på Asmyra om en uke.

Conferenceligaen menn torsdag, 1. utslagsrunde 1. kamp:

Celtic (Skottland) – Bodø/Glimt 1-3 (0-1)

Mål: 0-1 Runar Espejord (6), 0-2 Amahl Pellegrino (55), 1-2 Daizen Maeda (79), 1-3 Hugo Vetlesen (81).

Dommer: Andris Treimanis, Latvia

Gult kort: Amahl Pellegrino, : Nikita Haikin, Bodø/Glimt

Celtic (4-3-3): Joe Hart – Josip Juranovic, Cameron Carter-Vickers, Carl Starfelt, Greg Taylor – Matthew O’Riley (James Forrest fra 74.), Callum McGregor, Tom Rogic (Reo Hatate fra 59.) – Liel Abada (Giorgos Giakoumakis fra 60.), Daizen Maeda, Jota.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Høibråten, Brice Wembangomo (Japhet Sery fra 90.) – Hugo Vetlesen, Elias Hagen, Ulrik Saltnes (Morten Konradsen fra 76.) – Ola Solbakken (Joel Mvuka fra 90.), Runar Espejord (Victor Boniface fra 69.), Amahl ‘Pellegrino (Gilbert Koomson fra 69.).