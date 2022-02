OLs første positive dopingprøve: Ukrainsk langrennsløper avslørt

Det er den første positive dopingprøven som er avlagt underveis i Beijing-OL.

Ifølge ITA, som har ansvar for dopingtesting under vinterlekene, har Kaminska testet positivt på stoffene mesterolon, metylheksanamin og heptaminol.

Mesterolon er et anabolt steroid, mens de to andre er klassifisert som stimulerende midler. Tidligere er det påvist at heptaminol vil kunne bedre blodsirkulasjonen.

Testen ble avlagt i forbindelse med 10-kilometeren i klassisk stil i OL 10. februar, der hun endte på 79.-plass. Kaminska har også deltatt i to andre øvelser i årets OL. Hun ble nummer 70 i sprinten, og i tillegg hjalp hun Ukraina til 18.-plass på kvinnenes stafett.

På 10-kilometeren ble hun slått med 7.36,4 minutter av gullvinneren Therese Johaug.

ITA opplyser at Kaminska er suspendert mens behandlingen av saken pågår. Hun kan dermed ikke konkurrer, trene eller delta på andre vis i resten av OL.

Kaminska har rett til å anke suspensjonen, og hun kan også be om å få B-prøven analysert.

