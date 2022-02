Travtips onsdag, V5 Jarlsberg og V86 Bjerke/Solvalla

På Jarlsberg er V4 det mest pengestinne spillet, men der dekker vi opp vårt objekt K.L.M. L’american (V4-4/DD-2/V5-2), mens vi lar den stå alene i DD- og V5-spillene.

V4 JARLSBERG (innleveringsfrist kl. 12.20)

1. avd: ELD BRANDO (8) – ASK TITAN (9) – HUSEBY SIRIUS (5) – T.K. LARS (7) –

LYKKJE IDUN (3) – Joker Blesen (6) – Kolbu Hjørdis (2).

2. avd: MAQUAVIT E. (5) – ESTIRADO (2).

3. avd: LIKE A MACK (8) – FATHER (11) – Mazarine (5).

STRØKET i V4-3 (V5-1/DD-1): Bellini Reviere (10), Thai Chinatown (12).

4. avd: K.L.M. L’AMERICAN (6) – Fantom Ima (9) – Canadian Ensign O.S. (4).

Lite V4-forslag (store bokstaver): 40 kroner.

Stort V4-forslag: 252 kroner.

Dagens Dobbel – JARLSBERG (innleveringsfrist kl. 13.07)

Uten galopp skal det kunne gå veien til seier. Kapable, men også usikre K.L.M. L’American (DD-2) har en god oppgave å trå til på under onsdagens stevne på Jarlsberg. Vi prøver et bankerforslag.

Systemforslag 200 kroner:

DD-1: Like A Mack (8) – Father (11).

DD-2: K.L.M. L’American.

(to kombinasjoner à 100 kroner)





V5 JARLSBERG (innleveringsfrist frist kl. 13.07)

1. avd: LIKE A MACK (8) – FATHER (11) – Mazarine (5).

STRØKET i V5-1 (V4-3/DD-1): Bellini Reviere (10).

2. avd: K.L.M. L’AMERICAN (6). Reserve: Fantom Ima (9).

3. avd: N.Y. CANDYINMYVEINS (4) – CUSTOM (3) –

K.L.M. Casino Royale (5) – Coeur de Lion (6).

4. avd: GYLDEN GUTTEN STØEN (10) – SUNDBY LEO (8) – HAUGESTAD VÅLE (6) – Kolbein (5) – Hauan Lotta (2). STRØKET i V5-4: Bjørlifaksa (11).

5. avd: ASKELADDEN (5) – HORNNES NILS (1).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 24 kroner.

Stort V5-forslag: 240 kroner.





V86 BJERKE/SOLVALLA, onsdag 16. februar

Norske bankere i V86

Onsdagskvelden deles mellom Sverige og Norge, et spennende tilbud til alle spillere. Men også til de aktive, og ikke minst med høyere premier å kjøre om. Våre forslag til bankerspill er dessuten norske. Gomnes Faks (V86-3) er under utvikling og vinner stort sett hver gang for Lars Raaum. Vi tror han er i stand til å regulere feltet nok en gang, spesielt fordi muligheten for tidlig føring er stor. Skate Trix (V86-5) er heller ingen novise. Traveren til Frode Hamre holder storform og kommer til å rykke igjennom divisjonene i år. Vi vil bli overrasket om starten på Bjerke ikke gir en ny seier.

V5 BJERKE (innleveringsfrist kl. 18.51)

1. avd: MONETARY CANTER (2) – KOLONEL PARKER (6) – COOL TRIX (11).

STRØKET i V5-1: Shocking Line (12).

2. avd: JERK SPIK (4). Reserve: Heimly Best (3).

3. avd: AGNES U.S. (6) – CAVIAR PHOTO (1) – Lincoln Hanover (5) – Baker (12).

4. avd: ÄNGSODIN (5) – TANGEN MARTE (10) – LUDVIK (8).

5. avd: GOETHE AM (2) – ELECTRIQUE A. (5) – Chuck Yeager (1) – Squanto (10).

Lite V5-forslag (store bokstaver): 36 kroner.

Stort V5-forslag: 144 kroner.





V86 BJERKE/SOLVALLA (innleveringsfrist kl. 20.30)

1. avd: GOETHE AM (2) – ELECTRIQUE A. (5) – Chuck Yeager (1).

2. avd: CHANTAL JET (4) – WILDA KNIGHT (2).

3. avd: GOMNES FAKS (4). Reserve: Kinge Svarten (1).

4. avd: ADAM ORDEN (2) – SILVER LOAD (3) – ILOS SANSIBAR (5) –

KING OF EVERYTHING (11) – Appasso (6) – Hard Chip (8).

STRØKET i V86-4: Erase The Law (7).

5. avd: SKATE TRIX (3). Reserve: Greed (7).

6. avd: DRAKE KRONOS (5) – COQUAHOLY (7) – Global Deputy (1) – Lord Tobin (2).

7. avd: ES TRENC (6) – ANDERS U.S. (8) – KEY TO HAPPEN (1) –

Income (4) – Riva O. (7) – A Secret Word (5).

8. avd: QUEEN RATZEPUTZ (4) – HAZYSHADEOFWINTER (5).

Lite V86-forslag (store bokstaver): 48 kroner.

Stort V86-forslag: 432 kroner.

Vurdert av Even Elvenes









