Russland, Ukraina og Kina på seierspallen

Både den kinesiske og ukrainske utøveren tok med seg flagget på blomstersereminien, men det kunne ikke russeren gjøre. For her er det bare IOC-flagget som er godkjent for landet som her heter ROC (den russiske olympiske komite).

Fem av de seks utøverne i den siste finaleomgangen prøvde det samme hoppet, en «quint-twisting triple back flip». Qi var den eneste som landet det rent, og han ble belønnet med konkurransens nest høyeste poengsum på 129,00. Det holdt til overlegen seier.

Tittelforsvarer Oleksander Abramenko fra Ukraina tok sølvet, men var slått med 12,5 poeng. Russeren Ilja Burov på bronseplass var ytterligere 1,57 poeng bak. På seierspallen stilte Qi med et stort kinesisk flagg, Abramenko med et stort ukrainsk, mens ROC-utøver Burov måtte greie seg uten det russiske.

Burov fikk 129,50 poeng for sitt annet hopp i den første finaleomgangen, som bare handlet om å bli blant de seks som tok seg videre til den avgjørende omgangen.

Qi var best i den første kvalifiseringsomgangen tirsdag med 127,88 poeng, og han sikret avansement med 125,22 i sitt første hopp i den innledende finaleomgangen.

Etter gullhoppet kunne 31-åringen omsider juble, etter å ha havnet utenfor pallen i de tre foregående OL. Han har VM-gull fra Voss i 2013 og Kreischberg i 2015.