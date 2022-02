I finalen gikk det galt for OL-debutant Udnes Weng like før vekslingen ved 4,5 kilometer. Hun brakk staven og måtte gi slipp på teten.

Det var det andre uhellet til Udnes Weng i OL, etter at hun falt på lørdagens stafett. Fallet hennes på første etappe spolerte i grunn medaljesjansene til Norge. Der endte de norske langrennskvinnene på 5.-plass.

– Det er et mareritt, egentlig. Jeg trodde ikke jeg kunne ødelegge mer enn det jeg gjorde på lørdag og så skjer det i dag også. Jeg reiser bare rundt og ødelegger, jeg, og det er ikke noe gøy, sa Weng, som fikk en trøstende klapp på skulderen av makker Falla.

Sistnevnte ble sendt ut på en 8.-plass, 5,8 sekunder bak ledende Finland, men i stedet for å ta igjen lagene i front, tapte hun mye tid til teten.

I kampen om medaljene sikret Tyskland gullet. Sverige ble slått til sølv, mens ROC sikret den siste pallplassen på lagsprinten. Norge var slått med over minuttet.

Tøff kamp om gullet

Dermed ble det en lei avslutning på OL-karrieren for Maiken Caspersen Falla.

– Semifinalen var ganske bra, så jeg hadde troen på at det skulle fungere i finalen, men vi hadde et uhell, og kroppen fungerte noe særlig heller. Det var ikke sånn jeg hadde lyst til å avslutte OL, sa Falla.

Den tyske duoen Katharina Hennig og Victoria Carl var ikke gullfavoritt, men seiret i spurten mot de to andre medaljevinnerne. Svenskene, med Jonna Sundling på siste etappe, ledet inn på oppløpet, men Carl staket forbi henne.

Norge hadde ingen sjanse til å blande seg i tetstriden. Stavbrekket til Udnes Weng kom ubeleilig, men i en vanskelig finale ville det blitt tøft å ta medalje uansett.

Norge vant bronse i lagsprinten i Pyeongchang-OL for fire år siden. Da gikk Falla og Marit Bjørgen lagsprinten i fri teknikk for Norge. Den gang vant USA med Kikkan Randall og Jessie Diggins gull, mens Sverige med Charlotte Kalla og Stina Nilsson sikret sølvet foran Norge.

Vraket

Kvinnenes siste øvelse i OL er tremila på søndag. Der stiller Therese Johaug som favoritt for Norge.

Johaug var en kandidat til å gå sin første lagsprint i et internasjonalt mesterskap, men Falla og Weng ble foretrukket av kvinnelandslagstrener Ola Vigen Hattestad.

Han forklarte bakgrunnen for valget på en pressekonferanse tirsdag, da laguttaket ble klart.

– Det er en tøff løype, og det var derfor hun (Therese) var aktuell i vurderingen. Jeg hadde en fin prat med henne, og hun ser begrunnelsen om at utfordringen hennes ligger i feltgåing. Det ville vært spennende å bruke henne, men vi er veldig trygge på at de to vi har valgt har veldig god kapasitet i denne løypa, sa Hattestad.

Johaug står med to gull hittil i OL. Hun tok en klar seier i åpningsøvelsen skiathlon og vant ny gullmedalje på 10-kilometeren, etter en tidelsstrid i kamp med finske Kerttu Niskanen.