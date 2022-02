Norge tok gull på lagsprinten – Klæbo tangerte Alsgaard

Klæbo tangerer dermed Thomas Alsgaards fem OL-gull. Det er nest flest gull på herresiden i langrenn i OL-historien. Bjørn Dæhlie vant hele åtte OL-gull.

Lagsprinten gikk i klassisk stil over ni kilometer, fordelt på seks etapper. Etter fire etapper var det fortsatt jevnt mellom lagene i teten, med bare 0,8 sekund som skilte de fem første lagene.

Like etter vekslingen ved 6 kilometer prøvde ROCs Aleksander Bolsjunov å splitte feltet. Russeren gikk fra i front, men Valnes viste enorm styrke og matchet sist sesongs verdenscupvinner.

Ved siste veksling lå Klæbo i front sammen med finske Joni Mäki og russiske Aleksander Terentjev. Klæbo ledet klart inn på oppløpet og sikret seieren 2,5 sekund foran Finland. ROC endte opp med bronse, 4,3 sekunder bak Norge.

Norge stilte som regjerende OL-mester på lagsprinten etter gullet fra lekene i Pyeongchang i 2018. Da gikk Klæbo og Martin Johnsrud Sundby til topps i fri teknikk.

Sju OL-medaljer

Langrennsgutta avslutter med femmila i Beijing-OL på lørdag. Der kan Klæbo sikre sin åttende OL-medalje.

Med sju medaljer i OL går 25-åringen opp til delt 3.-plass på listen over mannlige langrennsløpere med flest OL-medaljer.

Dæhlie topper også den listen med 12 medaljer, etter å ha tatt åtte gull og fire sølv i løpet av sin OL-karriere. 2.-plassen på listen tilhører svenske Sixten Jernberg, som vant fire gull, tre sølv og to bronsemedaljer gjennom tre OL i Cortina d'Ampezzo (1956), Squaw Valley (1960) og Innsbruck (1964).

Om fire år er det på nytt OL i Cortina d'Ampezzo. Der kan Klæbo fort vinne flere OL-medaljer.

Hittil i Beijing-OL har det blitt gull på sprinten, bronse på 15-kilometeren og sølv på stafetten. I Pyeongchang for fire år siden ble det gull på den individuelle sprinten, stafetten og lagsprinten.

Revansj for Valnes

At Klæbo skulle gå lagsprinten i Beijing var en selvfølge, men hvem som skulle bli makkeren hans var usikkert inntil laguttaket kom tirsdag.

Valnes var makkeren til Klæbo da duoen vant lagsprinten i VM i Oberstdorf for ett år siden, men før lagsprinten i Beijing hadde Valnes slitt i OL og blitt vraket til stafetten.

Mannen som tok plassen hans, Emil Iversen, gikk ingen god etappe da Norge endte med sølv, langt bak gullvinner ROC. Valget av Iversen var kontroversielt, spesielt ettersom uttaket kom dagen etter at trønderen kritiserte landslagsledelsen i et intervju med NRK.

Bakgrunnen for kritikken fra Iversen, var at han følte seg «dolket i ryggen» etter at han ble vraket til mennenes 15 kilometer klassisk, der Valnes ble foretrukket. Valnes fikk det ikke til å stemme på 15-kilometeren og endte på 15.-plass.

Derfor smakte det nok ekstra godt for ham å hente inn Bolsjunov på sin siste etappe og gi Klæbo utgangspunktet som var nok til å sikre gull.