Graabak fikk gullet: - Neste OL om fire år frister

Den trønderske gullvinneren fikk dermed sitt andre individuelle gull i karrieren. Han vant også gull i Sotsji i 2014, men var bare en outsider til å vinne medalje i Beijing-OL.

– Det er veldig nydelig. Det var veldig stort, sa Graabak til Discovery.

Graabak vant gullet i en høydramatisk konkurranse tirsdag, der han og Oftebro etter en forrykende opphenting tok igjen teten på oppløpssiden.

Rennet ble også preget av at Jarl Magnus Riiber gikk feil tidlig og mistet ledelsen han hadde etter hoppdelen.

Utelukker ikke neste OL

Graabak utelukker ikke at han kan prøve å kjempe om nye medaljer i OL om fire år i Cortina d'Ampezzo.

– Ja, det er klart det frister. Akkurat her jeg står nå, trives jeg veldig godt. Jeg kan ikke gi noen garantier. Det avhenger at man har den gnisten til å gjøre det siste lille ekstra hver eneste dag. Når den forsvinner er det ikke noen vits i å holde på mer, men per dags dato står det bra til, sa 30-åringen.

Oftebro uttalte like etter konkurransen at han var bitter over at det ikke ble gull, men han var også veldig godt fornøyd med sølvmedaljen rundt halsen.

– Det føles veldig godt. Det var ikke bittert, men jeg angret litt på en manøver jeg gjorde inn i siste svingen. Sølv er helt fantastisk, og når det er en lagkamerat foran meg så er det bare enda bedre. Det er et veldig fortjent gull, og jeg er veldig «happy» med sølv, sa han til Discovery.

Lagkonkurranse neste

[ Kommentar: Tre OL-gull, fire mirakler ]

Torsdag er det lagkonkurranse i OL for kombinertløperne. Den går uten Riiber, som valgte ikke å gå lagkonkurransen etter nedturen i tirsdagens individuelle konkurranse og en sliten kropp som har vært gjennom koronasmitte nylig.

Riiber kom ut av isolasjon først dagen før tirsdagens konkurranse og meddelte etter sin 8.-plass at han ikke føler seg i form.

Espen Bjørnstad erstatter Riiber på det norske laget, der også Espen Andersen skal gå i tillegg til medaljevinnerne Graabak og Oftebro.