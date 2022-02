Weng og Falla går OL-lagsprinten i langrenn – ingen Johaug

På herresiden består det norske laget av Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes.

Det var på forhånd spekulert i om Therese Johaug ville gå sin første lagsprint i et internasjonalt mesterskap. Langrennsstjernen fra Dalsbygda kunne i så fall ha økt gullfangsten under vinterlekene i Kina til tre. Slik blir det ikke.

Den norske landslagsledelsen har vært tydelig på at en uhyre formsterk Johaug kunne være et godt alternativ i onsdagens renn. Hovedpersonen åpnet for å stille dersom valget falt på henne.

USA er regjerende mester i lagsprint på kvinnesiden. Kikkan Randall og Jessie Diggins tok gullet i Pyeongchang for fire år siden. Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla gikk Norge inn til bronse.

På herresiden gikk Norge til topps under Pyeongchang-OL. Martin Johnsrud Sundby utgjorde laget sammen med Johannes Høsflot Klæbo.