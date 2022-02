Tidenes nest beste norske OL-dag – snuste på rekord etter kombinertdramaet

Da Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro fosset inn til norsk dobbeltseier i kombinertkonkurransen i Zhangjiakou, føk den norske medaljefangsten tirsdag opp i tre gull og to sølv. Den slags olympisk dag har norske utøvere kun opplevd én gang tidligere.

Det var 15. februar i 2018, da det ble tre gull, to sølv og én bronse under vinterlekene i Pyeongchang. Aksel Lund Svindal (utfor), Ragnhild Haga (15 km fri teknikk) og Johannes Thingnes Bø (normaldistanse) tok den gangen hvert sitt gull, mens Ragnhild Mowinckel (storslalåm) og Kjetil Jansrud (utfor) sto igjen sølvmedaljer i alpinbakken.

Bronsemedaljen som fortsatt gjør dagen i Sør-Korea til tidenes mest suksessrike for Norge besørget Marit Bjørgen på 10-kilometeren i fri teknikk.

Killi bortdømt?

Tirsdag ble det foruten kombinertdobbelen i Zhangjiakou gull til lagtempolaget i skøyter og stafettlaget i skiskyting for menn. Den siste sølvmedaljen sto Mons Røisland for i snowboardernes Big Air-finale.

Det kunne også veldig fort blitt ytterligere en medalje tirsdag. I friskikjørernes slopestylefinale endte Johanna Killi på sjetteplass, men i etterkant ble det diskutert om Dombås-jenta ble bortdømt av dommerne.

Sølvvinner Eileen Gu var blant dem som antydet det. Det samme gjorde sportssjef Christoffer Schach og hovedpersonen selv

– Jeg trodde jeg skulle klatre opp til bronseplass. At jeg fikk såpass lav score var sjokkerende og ganske tungt, sa en skuffet Killi til NTB.

Sterk dag i hjemme-OL

Fram til rekorddagen i Pyeongchang i 2018 var det 18. februar 1952 som var den største norske dagen i OL-sammenheng. Da sørget Hallgeir Brenden, Simon Slåttvik og Hjalmar Andersen for gull i henholdsvis langrenn (18 km), kombinert og skøyter (1500 meter).

Sverre Stenersen (kombinert) og Roald Aas (skøyter) sikret hver sin bronsemedalje. Medaljefangsten ble dermed tre gull og to bronse.

Under Lillehammer-OL i 1994 var det alpint og hopp som sørget for den beste dagen. 25. februar vant Espen Bredesen foran Lasse Ottesen i hoppbakken, mens Lasse Kjus, Kjetil André Aamodt og Harald Christian Strand Nilsen sørget for helnorsk pall i alpinkombinasjonen.