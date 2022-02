Norges kvinnelag tapte C-finalen mot Kina – Bøhm skadd etter målgang

Bøhm, Sofie Karoline Haugen og Ragne Wiklund gikk for Norge, men hadde ikke sjanse til å slå Kina.

Kineserne var overlegne i C-finalen og slo Norge med 3,81 sekund.

Det gikk også galt for Norge like etter målgang, da Wiklund og Bøhm falt. Sistnevnte slet med å komme seg på beina igjen og kom haltende bort til pressen.

– Jeg har veldig vondt i foten nå, men jeg vet ikke helt hva det er. Vi må undersøke, sa Bøhm til NRK.

Wiklund er ikke sikker på hva som forårsaket fallet.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, plutselig lå vi i putene, sa Ragne Wiklund.

Norge gikk inn på tiden 3.02,15. Det var også svakere enn laget som vant D-finalen i kampen om 7.-plass, Hviterussland.

Canada sikret gullet i en dramatisk finale mot Japan. Sistnevnte lå an til å vinne et sikkert gull, men en av japanerne falt i siste sving. I stedet var det Canada som kunne juble for gull. De satte også olympisk rekord med 2.53,44.

I bronseduellen vant Nederland over ROC og sikret den siste pallplassen.