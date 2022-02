Kjempetabbe av Riiber: Gikk feil og sprakk til slutt

Det ble svært dramatisk da Riiber mistet oversikten tidlig i løpet. Han gikk ut i langrennet med klar ledelse, men måtte snu i sporet da han to og en halv kilometer gikk mot mål i stedet for å ta veien ut mot en ny runde. Nordmannen tapte vel et halvt minutt på missen. Forfølgerne fikk gratis kontakt.

– Jeg følte meg ikke bra i langrennet og ikke helt frisk. Jeg kunne kanskje fightet om tredjeplassen uten uhellet. Da det skjedde, tenkte jeg at «dette er ganske typisk». Plutselig løftet jeg blikket og så inn mot mål. Jeg får se om jeg overlever denne dagen, sa en fattet Riiber til Discovery.

Riiber var svært sliten mot slutten og endte helt nede på 8.-plass mens lagkameratene Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro stormet forbi alle og endte med gull og sølv.

Kjempehopp

Riiber gikk ut i langrennet 44 sekunder før nærmeste konkurrenter etter et kjempehopp på 142 meter. Løperne startet i snaut 19 minusgrader, og en stund var det tvil om langrennet kunne avvikles. Juryen vurderte kulda som snill nok og sendte Riiber av gårde først under trå og krevende forhold.

– Jeg har ikke snøring på hvor jeg står, og det kan bli alt fra 20.-plass til seier, sa Riiber til Discovery etter hoppingen.

Nordmannens oppladning til konkurransen foregikk i isolasjon på et hotellrom i Kina etter at han avla en positiv koronaprøve kort etter ankomst for halvannen uke siden. Han har blant annet løpt flere kilometer hver dag på hotellværelset, i tillegg til spenst- og styrkeøvelser samme sted.

Innetrening

Isoleringen har foregått på cirka 1700 meters høyde over havet. Det var med på å gjøre at Riiber akklimatiserte seg i tynnluften selv om han ikke slapp ut i frisk luft. Riiber slapp ut mandag kveld og rakk en langrennstur og ett hopp.

Tidligere på tirsdagen sikret skiskyttergutta og lagtempolaget menn i skøyter titler til Norge. Kombinertrennet sørget for at dagens norske medaljefangst kom opp i tre gull og to sølv, men for Riiber ble det ikke edelt metall.

Riiber ble dobbelt verdensmester både i 2019 og 2021. Han har også en sølvmedalje fra OL i 2018.





