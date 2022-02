Hvor er gullveien, Riiber?

Heming-løperen vil aldri glemme OL i 2022. Tirsdag gikk han kanskje sin eneste OL-øvelse. Der han ødela for seg selv, men åpnet opp for et av kombinertsportens største dramaer. Som endte med norsk dobbeltseier.

Mandag morgen kom han ut av isolasjon. Mandag ettermiddag fikk han være prøvehopper i VM-rennet for spesialhopperne. Tirsdag stilte han i hoppbakken igjen og vant klart. Senere på dagen startet han langrennet med 44 sekunders ledelse. Gradestokken viste 20 minusgrader.

Kroppen virket ikke

Men så gikk det galt. Hva skjedde?

– En kombinasjon av sløvhet og konsentrasjon om egen teknikk. Dette har skjedd før med meg. Jeg har ingen å klandre, forteller han til NRK.

Han gikk feil inne på skistadion der han tok yttersvingen inn mot mål i stedet for den kortere veien ut på neste runde. Da han skjønte feilen, snudde han elegant og fant løypa. Men de 44 sekundenes ledelse var redusert til 15.

Kunne han vunnet gull? Neppe. For Heming-løperen kjente at kroppen ikke virket. Det hjalp ikke med tredemølle på rommet, han hadde ikke gått på ski på en uke.

– Jeg fikk krampe i leggene og armene. Det var iskaldt. Da jeg skjønte at jeg hadde gått feil, fikk jeg mest lyst å ta av meg skiene og komme meg i hus. Men det var jo et OL-renn, man måtte jo fullføre, sier han.

Regner med en reaksjon

Da de andre kom bakfra hadde han ingen sjanse til å følge dem. Kroppen lystret ikke. Hadde det vært et hvilket som helst annet renn hadde han ikke kommet til start.

– I ettertid var det kanskje ikke klokt. Og jeg tviler sterkt på om jeg går torsdagens lagkonkurranse. Kanskje får jeg en reaksjon etter dette, sier han videre i intervjusonen i Zhangjiakou.

Han virker verken nedtrykt eller skuffet. Han kom til start. Og han fikk en ufrivillig hovedrolle i et drama som utviklet seg helt ellevilt foran ham.

Italia om fire år

Der veteranen Jørgen Graabak stjal hele moroa. Han startet over to minutter bak Riiber i sporet. Det skulle jo være et umulig oppdrag.

– Gullet var ikke i mine tanker før jeg kom inn på stadion. Det skal jo ikke være mulig. Men da fikk jeg voldsom energi selvfølgelig, sier Graabak som ikke har vunnet en individuell tittel siden OL i Sotsji i 2014. At han skulle doble åtte år etterpå, opplever han som ganske uvirkelig. Attpåtil fikk han med seg Jens Lurås Oftebro til sølv.

For Jarl Magnus Riiber er det motsatt. Han har vært verdens beste kombinertløper i flere år, men treffer ikke i OL. Han havnet utenfor pallen i 2018, han havnet på rommet i isolasjon og utenfor pallen i 2022.

Nå ser han fram til 2026.

– Jeg det er bare å gire seg inn mot OL i Italia om fire år, sier han. Nesten like blid.

