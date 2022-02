Graabak etter kombidrama og gull: –Lukket øynene og gikk for det

– Det er litt vanskelig å forstå., Det er vanskelig å tro på dette selv om jeg var her. Jeg tror jeg trenger litt tid på å fordøye dette, sa Graabak til Discovery.

– Det var bare å lukke øynene og gå for det. Det holdt. Det er slik legender blir til.

Sportssjef Ivar Stuan slet med å holde tårene tilbake da han ble intervjuet av Discovery.

– Det er fantastisk. Det var berg-og-dalbane hele tiden. Det var synd for Jarl Magnus (Riiber). Han er veldig lei seg. Så var de to andre fantastiske. Vi har laget et show i hele OL, sa han.

Graabak startet 2.07 minutter bak lederen, men gikk et forrykende langrenn og hentet opp tetfeltet idet løperne kom inn på stadion. Det ble en ny dramatisk konkurranse. Graabak spurtet best og fikk med seg Oftebro som toer. De to hadde de to beste langrennstidene.

Rollene i teten ble byttet om i løpet av kort tid, akkurat som i den første individuelle konkurransen i OL. Den norske duoen feide forbi slitne konkurrenter på oppløpet i nær 20 minusgrader.

Graabak har vært hjemmefra i over en måned. 30-åringen blir pappa for første gang om få uker. Han og kona Ida venter en sønn.

Perfekt

– Dette er stort. Jeg var bittelitt ergerlig da jeg gikk i mål, men nå er sølv utrolig bra, sa Oftebro, som startet 1.47 bak lederen.

Det så ut til at kampen om medaljene skulle stå mellom Akito Watabe, Manuel Faisst og Johannes Lamparter, som utgjorde tettrioen etter at en sluttkjørt Riiber måtte slippe på siste sløyfe. I stedet måtte de spurte om bronsen da de to nordmennene føk forbi, og Watabe knep den.

– Graabak disponerte løpet helt perfekt. Dette er så fortjent. Graabak er en type alle liker, sa Discoverys ekspert Jan-Erik Aalbu i TV-sendingen.

Graabak ble dobbeltmester under lekene i Sotsji for åtte år siden. Han tok et sølv i 2018 og hadde også sølv fra det første individuelle rennet i lekene i Kina. Også da skjedde det etter en forrykende spurt i langrennsdelen.

Trøbbel

Jarl Magnus Riiber gikk ut i klar ledelse, men gikk feil etter to og en halv kilometer og tapte mye tid. Han hadde også trøbbel mot slutten etter halvannen uke i koronaisolasjon i forkant av rennet. Han endte på 8.-plass, mens Espen Andersen ble nummer 15.

Det ble en stor norsk OL-dag med tre gull og to sølv. Tidligere på dagen hadde skiskyttergutta og lagtempolaget menn i skøyter sikret seg titler. I tillegg tok Mons Røisland sølv i snowboard.

Den norske troppen er oppe i tolv gull hittil i OL. Det gjenstår fem konkurransedager.





