Canada sendte Kina ut av OL-ishockeyen

Canadierne er det siste laget som ble klar for kvartfinale i OL-turneringen. Jordan Weal og Adam Tambellini scoret to mål hver i kampen, mens Eric O’Dell, veteran Eric Staal og Jack McBain bidro med ett hver.

An Jian (Cory Kane) reduserte to ganger for Kina, men laget greide ikke å hindre tap mot en av gullkandidatene. Som i en del andre idretter har Kina gitt statsborgerskap til utlendinger med eller uten kinesiske aner. I OL-troppen i ishockey er det 16 nordamerikanere, der iblant nevnte Kane, som er født og oppvokst i USA.

Onsdag venter Sverige i kvartfinalen for Canada. «Tre Kronor» gikk rett til kvartfinale og slapp med det å spille den første utslagsrunden.

Tidligere tirsdag sikret både Slovakia, Danmark og Sveits avansement til kvartfinalene. USA, ROC og Sveits var i likhet med Sverige allerede klare for kvartfinalespill etter de innledende kampene.

Slik spilles kvartfinalene: USA – Slovakia, ROC – Danmark, Finland – Sveits, Sverige – Canada.

Menn, første utslagsrunde tirsdag:

Slovakia – Tyskland 4-0 (1-0, 2-0, 1-0), Danmark – Latvia 3-2 (1-1, 1-1, 1-0), Tsjekkia – Sveits 2-4 (1-2, 0-1, 1-1), Canada – Kina 7-2 (2-1, 3-1, 2-0).

Kvartfiinaler onsdag: USA – Slovakia, ROC – Danmark, Finland – Sveits, Sverige – Canada.

Semifinalene spilles fredag, bronsekampen lørdag og finalen søndag.