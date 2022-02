Tårevåt Tandrevold drar hjem fra OL

– Det er bestemt at jeg ikke får lov til å gå flere distanser i OL. Det er gjort av helsemessige årsaker, sa en tydelig preget Tandrevold på pressekonferansen.

Tandrevold var på stø kurs mot sin første OL-medalje etter siste skyting og jaktet til og med sølvet bak Elvira Öberg. TV-bildene skiftet til Marte Olsbu Røiseland som gikk inn til gull. Deretter kom Öberg inn til sølv med det alle trodde var Tandrevold på plassen bak, men det viste seg å være Tiril Eckhoff. Tandrevold ble fullstendig sluttkjørt på de siste meterne før oppløpet.

25-åringen kollapset i målområdet før hun måtte ha hjelp til å komme seg på beina. Hun møtte ikke pressen i etterkant, men møtte opp på en pressekonferanse i OL-byen mandag morgen norsk tid.

– Jeg hadde en av mine beste dager på jobben til den plutselig var den verste, sa Tandrevold.

– Jeg er veldig lei meg. Hjertet er mitt er knust, sa skiskytteren.

Legen tok avgjørelsen

Landslagslege Lars Kolsrud sier han tok avgjørelsen. Tandrevold ønsket selv å fortsette.

– Jeg måtte ta avgjørelsen og sette på brekket. Jeg visste det var en dårlig nyhet for Ingrid. Noen ganger må man ta en sånn avgjørelse for utøveren for å beskytte utøveren, sa Kolsrud.

– Vi ønsker ikke å ta noen sjanser. Vi er altfor glad i Ingrid til å sende henne ut på noe nytt. Vi vil ha henne hjem og undersøke henne ordentlig, sa Kolsrud.

Selv tror Tandrevold at det ikke er noe farlig som feiler henne, men:

– Min største styrke som skiløper, at jeg klarer å gå helt i kjelleren, er kanskje min største fiende her i høyden. Særlig også i går hvor det er lavtrykk og enda tøffere, sa Tandrevold.

Tilsvarende scener oppsto på fellesstarten i Anterselva i 2019, da hun gikk fullstendig tom for krefter i siste halvdel av løpet.

Fikk blomster av gutta

Nå reiser hun til Norge når muligheten byr seg, og OL er over for hennes del. Kollapsen kommer kun dager etter at Tandrevold gikk på en smell på sprinten. Der gikk hun inn til en sterk 5.-plass, men i etterkant sa hun at hun ikke husket den siste skytingen.

Tandrevold fikk beskjeden om at hun er ferdiggått i OL mandag morgen lokal tid. En time før pressekonferansen fikk hennes lagkameratene vite det.

– Jeg har verdens beste lagkamerater rundt meg. I dag er det jo «Valentines day». Guttelaget dro ned på blomsterbutikken og kjøpte en bukett til meg. Jeg fikk en koronavennlig og god klem av de andre på laget. Det setter jeg veldig pris på, sa Landmark til NTB.

Karoline Knotten tar over Tandrevolds plass på kvinnenes stafett onsdag. Hun skal gå sammen med Ida Lien, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.