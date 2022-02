Svensk avis: Liverpool-legende ville bli trener i Hammarby

Det er avisen Aftonbladet som hevder å ha kilder på at Fowler var på listen over navn da Stockholm-klubben jaktet ny trener i forrige måned.

– Det blir alltid sånn, at når det er en trenerjobb ledig, får man en del forskjellige navn til seg. Det fikk vi denne gangen også. Jeg har ikke tenkt å kommentere noen navn, men jeg kan si at et par var veldig overraskende, sier hovedstadsklubbens sportssjef Jesper Jansson.

Hammarby måtte på trenerjakt da Milos Milojevic fikk sparken etter å ha vært i Trondheim for å forhandle med Rosenborg. Valget falt til slutt på tidligere Sandefjord-trener Marti Cifuentes.

Robbie Fowler skal ikke ha nådd opp i kampen om trenerjobben. Den tidligere Liverpool-spilleren har trenererfaring fra blant andre thailandske Muangthong United og australske Brisbane Roar.

