Stjernemøte spilles på nytt etter koronakaos

Kampen mellom de søramerikanske fotballstormaktene ble stanset da brasiliansk politi og representanter fra landets helsemyndigheter tok seg inn på banen i São Paulo. Årsaken var anklager om at fire argentinske spillere brøt karanteneplikten ved å møte opp til oppgjøret.

Spillerne det dreide seg om var Premier League-proffene Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Cristian Romero og Giovani Lo Celso. Martinez og Buendia spiller i Aston Villa, mens Romero og Lo Celso på det tidspunktet var lagkamerater i Tottenham.

Lo Celso er siden lånt ut til spanske Villarreal.

Det internasjonale fotballforbundets disiplinærkomité har etterforsket hendelsene i september i fjor, og mandag kom avgjørelsen.

«Etter en grundig undersøkelse av de faktiske forhold, og i lys av gjeldende regelverk, har Fifas disiplinærkomité besluttet at kampen skal spilles på nytt på en dato og et sted som bestemmes av Fifa», heter det i en uttalelse.

Videre er fotballforbundene i Brasil og Argentina bøtelagt, mens spillerne Buendia, Martinez, Lo Celso og Romero suspenderes i to landskamper for ikke å ha overholdt Fifas smittevernprotokoll.

Helserisiko

I etterkant av den stansede VM-kvalifiseringskampen i september i fjor ble det hevdet at både Fifa og det søramerikanske fotballforbundet Conmebol hadde gitt sin godkjenning til at de fire Premier League-profilene kunne spille oppgjøret. Helsetilsynet i Brasil, Anvisa, skal imidlertid ha sett saken på en annen måte.

Argentina-laget reiste inn i Brasil bare timer før storkampen, i strid med de da gjeldende reglene om at utenlandske personer som hadde vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene ikke skulle innvilges innreise til Brasil uten karantene.

Flere andre Premier League-klubber holdt igjen spillere hjemmehørende i for eksempel Brasil som følge av koronasituasjonen i landet.

Ifølge brasilianske myndigheter skulle Argentina-spillerne ha løyet om at de ikke hadde vært i Storbritannia den siste tiden. Myndighetene omtalte spillerne som «en betydelig helserisiko».

Frustrert Messi

Det oppsto klammeri og krangling da politiet og helsemyndighetene tok seg inn på banen. Det skjedde da det kun var spilt sju minutter av oppgjøret.

– Hvorfor startet de kampen for så å stoppe den etter fem minutter? Vi har vært på stadion i en time. De kunne ha fortalt oss dette, kunne man høre superstjernen Lionel Messi si i forvirringen som ble fanget opp av TV-kameraer.

Brasils fotballpresident Ednaldo Rodrigues uttrykte på sin side frustrasjon over at ikke helsemyndighetene hadde grepet inn på et tidligere tidspunkt.

Brasil og Argentina topper den søramerikanske VM-kvalifiseringen og har allerede sikret seg billett til sluttspillet i Qatar senere i år. Lagene har tre kamper igjen å spille, inkludert oppgjøret som nå settes opp på nytt.

