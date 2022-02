Norges curlinglag tapte mot tabelljumboen – spøker for semifinaleplass

Det norske laget trengte trolig å vinne resten av kampene for å kunne kjempe om semifinaleplass etter søndagens tap for Sverige. Norge møtte de fem beste lagene i sine første kamper, og kom derfra med to seirer og tre tap.

Mot Danmark måtte det derfor bli norsk jubel om de fortsatt skulle være med i kampen om medalje. Det ble det ikke etter at Norge skuslet bort flere muligheter til å sikre seieren. Danskene sikret på sin side den første seieren for turneringen.

Etter å ha kommet under 1-3 etter fem omganger, kjempet det norske laget seg tilbake, men i ekstraomgang ble det tap for skip Steffen Walstad og co.

– Det er en jevn kamp, og det blir litt ta og føle på. De spilte kanskje sin beste kamp. Vi visste på forhånd at det kom til å bli jevnt. Vi spiller ikke noe kjempedårlig kamp. Alt i alt må vi heller hylle Danmark som gjør en bra kamp, sa Torger Nergård til Discovery.

– Vi må ha litt flaks, sa Magnus Vågberg om mulighetene for semifinale.

Jevnt

Kampen startet jevnt der det sto 1-1 etter tre omganger, men i omgang fire og fem sikret Danmark seg to poengs forsprang. Norge bommet på en stein som ga Danmark poenget.

I den sjette omgangen slo Norge tilbake og tok to poeng. I siste omgang var Norge i posisjon til å ta to poeng og med det sikre seieren, men både Markus Høiberg og Walstad bommet og det ble med ett poeng.

– Jeg vet hvor god den danske fireren er, så jeg ville ikke ha steinen så dypt i huset, sa Walstad.

Skjebnekamper

Oppgjøret gikk da til ekstraomgang Danmark vant. Danskene hadde siste stein og kunne enkelt slå ut Norges og selv ligge igjen med beste stein i boet.

Nå gjenstår ROC (10), Kina (14) og Italia (8) for det 7.-rangerte norske laget, som trolig må vinne alle tre kamper, samt ha hjelp fra lagene rundt for å stadig ha sjanse på semifinale.

(©NTB)