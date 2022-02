Mandagens TV-sport, time for time

02.15: OL kunstløp isdans mixed lag. De regjerende mestrene fra Canada har lagt opp, så da er antagelig Frankrike favoritter i en øvelse Norge aldri har deltatt i. (Eurosport N)

03.00: OL freestyle kvinner, kvalifisering slopestyle. Norges deltakere: 5. Johanne Killi, 18. Sandra Eie. Øvelsen ble utsatt ett døgn på grunn av snøværet søndag. Finalen skulle gått i natt, men er dermed utsatt ett døgn den også. (TV Norge)

06.30: OL snowboard menn, Big Air, kvalifisering. Norges lag: Ståle Sandbech, Mons Røisland og Marcus Kleveland. Det kjøres tre omganger, eller run som det heter på fagspråket. (Eurosport N)

07.05: OL curling, menn. Session 8: Danmark - Norge. To seirer og tre tap så langt for Norge, som antagaelig må vinne de fire resterende kampene for å nå semifinalen. Søndag hadde de matchball mot verdensener Sverige, men det endte med knepent tap. (TV Norge)

12.00: OL hopp, menn, lagkonkurranse stor bakke. Norges lag: Daniel Andre Tande, Robert Johansson, Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud. Marius Lindvik har i hvert fall selvtilliten i orden etter at han tok OL-gullet i storbakken lørdag og fikk medaljen søndag. (TV Norge)

13.05: OL curling, kvinner. Session 8: Storbritannia - Canada. (Eurosport N)

21.00: Fotball, spansk La Liga (24. runde): Mallorca – Athletic Bilbao fra Iberostar Estadi. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (32. runde): West Bromwich – Blackburn fra The Hawthorns. (Vsport1)

Tirsdag

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - Detroit Red Wings fra Ecel Energy Center. (Vsport1)

02.30: OL snowboard kvinner, Big Air, finale, kvinner. Tre omganger. Hanne Eilertsen er norsk deltaker hvis hun kom seg gjennom kvalifiseringen. (TV Norge)

03.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs fra Climate Pledge Arena. (Vsport2)

04.00: OL alpint, utfor for kvinner. Norsk deltaker: Ragnhild Mowinckel. (TV Norge)

05.10: OL ishockey menn, play-off. Kvalifisering for kvartfinale. (Eurosport N)

05.30: OL freestyle menn, slopestyle kvalifisering, menn. To omganger. Norges lag: Birk Ruud, Ferdinand Dahl, Christian Nummedal og Tormod Frostad. Rennet ble utsatt fra mandag, finalen er utsatt til onsdag. (TV Norge).

06.00: Snowboard, menn Big Air, Finale. Norsk deltakelse avhenger av kvalifiseringen dagen før. (Eurosport N)





