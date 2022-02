Kunstløpskometen Kamila Valijeva får fortsette i OL

15-åringen er storfavoritt i konkurransen som starter med kortprogram tirsdag.

Valijeva avga i forbindelse med det russiske mesterskapet i romjula en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet trimetazidin. Prøvesvaret kom 8. februar, dagen etter at hun bidro sterkt til at ROC tok gullet i lagkonkurransen i OL.

Trimetazidin er et stoff som finnes i hjertemedisin og medikamenter mot svimmelhet. Det står på forbudslista fordi det kan stimulere blodsirkulasjonen og bedre utholdenheten.

Nå er det likevel klart at Valijeva får fortsette å konkurrere under OL i Beijing.

I lagkonkurransen ble Valijeva, som har fått tilnavnet «frøken perfekt», den første kvinne til å gjøre firedoble hopp i OL.

Valijeva ble midlertidig suspendert etter at den positive dopingprøven ble kjent, men suspensjonen ble senere opphevet av Russlands antidopingbyrå (Rusada). IOC anket den avgjørelsen inn for CAS, men nå er det klart at hun er klarert for konkurranse.