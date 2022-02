Jarl Magnus Riiber påmeldt til OLs kombinertrenn i stor bakke

Riiber konkurrerer i Beijing-OL dagen etter at han kom ut av koronaisolasjon.

I tirsdagens konkurranse blir han en av medaljekandidatene, selv etter ti dager på et hotellrom. 24-åringen står med åtte individuelle seire i verdenscupen så langt denne sesongen.

Mandag testet Riiber negativt for annen gang, noe som er kravet for å slippe ut av isolasjon i OL-boblen. Medisinsk ansvarlig for den norske OL-troppen, Aasne Fenne Hoksrud, sa tidlig mandag morgen at de jobbet med å få ham ut av isolasjon.

Kristjan Ilves fra Estland kom ut av isolasjon lørdag og er klarert for trening foran de siste OL-rennene. Han har tette bånd til det norske kombinertlaget og reiste til OL sammen med de norske. Ved ankomst testet han positivt på koronaviruset, og like etter gjorde Riiber det samme.

Mandag ble også Riiber bekreftet negativ, og senere ble han tatt ut til konkurransen tirsdag. Da nordmannen fikk påvist viruset i starten av OL spøkte det for at han i det hele tatt skulle få komme i aksjon under lekene i Kina.

Riiber vil også få med seg lagkonkurransen torsdag. Det norske laget vant lagkonkurransen i verdenscupen på hjemmebane i Lillehammer i desember.

