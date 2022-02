OL-utøver med bønn om fred i Ukraina

– Jeg håper folket mitt får leve i fred. Jeg vil ikke reise hjem til død og fordervelse. Det kommer nyheter fra Ukraina hele tiden og man blir selvfølgelig nervøs, sier Heraskevytsj til VG.

Ifølge akeren tok IOC kontakt med ham og ga beskjed om at protesten ikke vil få noe etterspill, men at de gjerne vil bli kontaktet på forhånd neste gang.

23-åringen ble nummer 18 i skeletonkonkurransen før han holdt opp plakaten.

Det er stor frykt for at situasjonen i Ukraina skal tilspisse seg. Russland har plassert tusenvis av soldater langs grensen og er i gang med militærøvelser både i Hviterussland og utenfor kysten av Ukraina. USA har advart mot at Russland kan invadere landet under OL.

Det har fått flere land, blant dem Norge, til å be sine innbyggere forlate Ukraina.

