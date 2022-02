Marte Olsbu Røiseland tok klart OL-gull på jaktstarten i skiskyting

Saken er oppdatert

Røiseland hadde full kontroll på feltet og plaffet ned 19 av 20 blinker. Med seieren tok sørlendingen Norges første olympiske jaktstartgull på kvinnesiden. Inntil søndag hadde Tora Berger vært nærmest med sølvet i 2014.

Seiersmarginen ble på hele 1.36,5 minutter til svenske Elvira Öberg, mens Eckhoff overraskende ble bronsevinner. Ingrid Landmark Tandrevold hadde los på en pallplass inntil hun gikk på en skikkelig smell i den kinesiske høyden ikke lenge fra mål.

Hun gikk inn til 14.-plassen og fikk tilsyn etterpå. Tandrevold har også tidligere kollapset i høyden.

Røiseland skjøt perfekt på begge liggendeskytingene. Samtidig viste flere rivaler svakhetstegn på standplass, og da gjorde det ingenting at Froland-jenta åpnet med kantbom på stående. Hun fylte deretter på den siste serien.

Trøbbel for både Elvira Öberg og Dorothea Wierer på tredje skyting åpnet også for mulige medaljer for Tandrevold og Eckhoff.

Snøen lavet ned i timene før og under rennet i Zhangjiakou. Det ga tøffe og trå forhold i løypene. Røiseland startet rennet 31 sekunder foran Öberg.

Røiseland har tatt medaljer i alle renn hun hittil har gått i Beijing-lekene. Hun åpnet med å ta gull for Norge i blandet stafett og fulgte opp med bronse på normaldistansen før triumfene på sprint og jaktstart.

10 km jaktstart kvinner:

Gull: Marte Olsbu Røiseland, Norge 34.46,9 (1),

sølv: Elvira Öberg, Sverige 1.36,5 min. bak (3),

bronse: Tiril Eckhoff, Norge 1.48,7 (3),

4) Hanna Sola, Hviterussland 1.58,9 (3), 5) Linn Persson, Sverige 2.07,2 (2), 6) Dorothea Wierer, Italia 2.09,1 (3), 7) Lisa Theresa Hauser, Østerrike 2.09,8 (2), 8) Julia Simon, Frankrike 2.18,3 (2), 9) Monika Hojnisz-Starega, Polen 2.28,8 (2), 10) Paulina Fialkova, Slovakia 2.38,8 (2).

Øvrige norske: 14) Ingrid Landmark Tandrevold 2.53,0 (1), 33) Ida Lien 4.35,2 (4).

55 utøvere fikk plassering.

