Maren Lundby med vennlig stikk til Iversen etter stafetten: – Hva med litt mer rumba?

Iversen kalte Maren Lundbys «Skal vi danse»-deltakelse for uprofesjonell overfor NRK i begynnelsen av september og fikk massiv kritikk for utspillet.

Senere beklaget Iversen overfor Lundby, da det ble klart at hun ville stå over denne sesongen fordi hun ikke var villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte.

De skværet opp, men etter at Iversen slet på åpningsetappen på søndagens langrennsstafett, kom Lundby med et vennlig stikk i retning Iversen.

– Hva med litt mer rumba og litt mindre rolig langkjøring neste år Emil Iversen? tvitret Lundby etter Iversens etappe.

Meldingen fra Lundby ble etterfulgt av smilefjes- og hjerte-emojier og var tydelig ikke ment som skarp kritikk. Lundby fortalte til TV 2 i oktober at hun kom til å heie på Iversen i OL.

– Jeg har aldri hatt noe imot Emil Iversen. Det han sa for en liten stund siden var sikkert et litt uheldig utsagn, som jeg setter pris på at han beklager. Jeg heier på ham i OL, sa Lundby da.

