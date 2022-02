Travtips lørdag, V75 Forus

Om runden ellers; Forusbanen har fått til greie V75-løp, vi er inne på at mye skiller de beste og de antatt svakeste. Derfor finnes et berettiget håp om at omgangen blir til glede for mange spillere.

V75-1

Tips: Conquestador B.R. (10) – Photodelicious (1) – Deep Sea Dream (4) Outs: Classichap (6)

Rangering: A: 10 B: 6-1-4-8-2-5 C: 3-9-7

CLASSICHAP (6): - Han skadet seg alvorlig, oppsummerte trener og kusk Åsbjørn Tengsareid da vi kom i kontakt med ham i god tid før julestria satte inn. - Det vil gå tid før hesten er tilbake i løpsbanen, sa han.

Nå er hingsten tilbake og i V75-1 ser vi på duoen som en meget aktuell outsider. Mest sannsynlig har Classichap et stykke fram til at toppformen sitter, men det går ikke å avskrive den i kampen om seieren.

V75-2

Tips: Bork Viking (11) - Nylund (3) – Kleppe Jesper (8) Outs: Kleppebest (7)

Rangering: A: 11-7 B: 3-8 C: 6-5-10-9-2-1-4-15-13-14-12

BORK VIKING (11): Seksåringen har god vilje til å vinne, og traver stort sett sterke løp. Spor fem i volten på tillegget passer, det går å tro på en rask startside og en fin posisjon. Husk at Bork Viking er utstyrt med stor styrke, at han ikke går av veien for et langt angrep. En mulig vinner, men avisa advarer også for unge Kleppebest som kommer fra V75-seier forleden.

V75-3

Tips: Double Trouble E.P. (7) – Thai Eros (10) – Happy Dragon (4) Outs: Estirado (3)

Rangering: A: 7 B: 3-10-4-2 C: 8-9-6-5-1

ESTIRADO (3): Vi har fulgt Estirado nøye igjennom dens karriere og trodde en stund at det ville bli en mulig divisjonsklatrer. Dessverre tok utviklingen stopp, men nå er hesten på gang igjen hos ny trener. Kjetil Helgestad er dyktig, bare så det er nevnt. Men det er også tidligere treneren. Men et bytte av miljø har man lært at kan slå positivt ut. Se derfor opp for lørdagens langveisfarende gjest.

V75-4

Tips: Glans Tider (8) – Honannas Trolljeger (9) – Sambo Ø.K. (13) Outs: Nelson August (14)

Rangering: A: 8 B: 9-14 C: 13-3-5-15-1-7-12-4-6-2-11-10

NELSON AUGUST (14): Igjen trekker vi fram en outsider, en som kan bli litt bortglemt på lørdag. Nelson August har en fart og en styrke som absolutt duger til gull, men galoppen truer nesten hele veien til mål. Om ny trener og kusk Per Vetle Kals har funnet ut av balanse og utstyr skal ingen i feltet føle seg trygg. Vi så en heroisk innsats fra Nelson August før jul. Han kan mye.

V75-5

Tips: Corleone (5) – Thai Greenwich (11) – Taj Vaiana (7) Outs: Thai Pirate (12)

Rangering: A: 5 B: 11-12-7-3-1-6-4-2-9-8-10

CORLEONE (5): Det begynner å slippe for vår banker, han så langt mer alert ut ved seieren hjemme på Forusbanen 20. januar. Takten satt, styrken virket fin og trener og kusk Pål Buer virket fornøyd i etterkant. Corleone sto på stallen til Bo Westergaard tidligere, han tok tre seire for nevnte trener og var meget klatrende i divisjonssystemet. At fireåringen duger skal man vite, vi har hesten aleine på våre systemforslag.

V75-6

Tips: Smedheim Staut (4) – Emil Mollyn (8) – Tangen Frikk (10) Outs: Tangen Trygg (13)

Rangering: A: 4 B: 8-13-10-3-9-6-1-7-11 C: 12-14-5-2

SMEDHEIM STAUT (4): Liverpoolsupporter Kjetil Djøseland er en travtrener med en god porsjon dyktighet. Husk at Djøseland fikk sin opplæring av selveste Kjell Håkonsen for mange år tilbake, Håkonsen formet Rex Rodney til en verdensstjerne. Om Smedheim Staut er å skrive at styrke og fart finnes, og at sjuåringen kan skilte med 14 triumfer på 41 forsøk. Det er sterkt. Vi misliker spor fire i volten som er trangt, og galoppen kan faktisk dukke opp.

V75-7

Tips: Radagast Ammik (6) – Leroy Schermer (3) – Janne Frecel (5) Outs: Champs Elysees (1)

Rangering: A: 6 B: 1-3-5-7-2-4-12 C: 10-9-8-15-14-13-11

RADAGAST AMMIK (6): Fra spor seks vil drevne Åsbjørn Tengsareid helt sikkert satse alt hva som går fra start av. Radagast Ammik er meget kvikk ut, og han stortrives i tet. Der vokser faktisk kampmoralen et hakk. Hvis tet går det mest sannsynlig inn til seier.





Lite forslag

1. avd: 1-6-10

2. avd: 7-11

3. avd: 3-7

4. avd: 8-9-14

5. avd: Corleone (5)

6. avd: 4-8

7. avd: 1-3-6

216 rekker a 50 øre, pris: 108 kroner.





Mellomstort forslag

1. avd: 1-6-10

2. avd: 7-11

3. avd: 3-7

4. avd: 8-9-14

5. avd: Corleone (5)

6. avd: 4-8

7. avd: 1-2-3-4-5-6-7-12

576 rekker a 50 øre, pris: 288 kroner.





Stort forslag - andelslag

1. avd: 1-6-10

2. avd: 3-7

3. avd: 3-7-10

4. avd: 8-9-14

5. avd: Corleone (5)

6. avd: 1-3-4-6-7-8-9-10-11-13

7. avd: 1-2-3-4-5-6-7-12

4320 rekker a 50 øre, pris: 2 160 kroner.

Vurdert av Even Elvenes





