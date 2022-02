Sterling hat trick-helt da City rundet 20 seire

Det ble til slutt en svært komfortabel 4-0-seier for Pep Guardiolas mannskap. Raheem Sterling scoret sitt første hat trick i Premier League siden i juli 2020.

Briten scoret det første målet i kampen da han curlet ballen vakkert i mål etter en halvtime og puttet to til etter pause. Det siste kom på straffespark på overtid. Norwich-keeper Angus Gunn reddet straffen, men Sterling satte returen i mål.

Han er dermed oppe i tosifret antall mål i Premier League denne sesongen (11). Hans beste sesong så langt kom i 2019/20, da han scoret 20 mål.

For Norwich ble det til slutt en tøff kamp. De gulkledde håpet å stenge igjen for City, men lyktes ikke med det. Mye av luften gikk ut av laget da City scoret på direkten i andre omgang. Phil Foden styrte ballen mot mål, og selv om Grant Hanley prøvde å klarere, viste målbildet at den hadde krysset streken.

Guardiola benyttet anledningen til å la flere lokale unggutter få noen etterlengtede Premier League-minutter.

City er nå oppe i en ledelse på tolv poeng i Premier League, men Liverpool på andre har to kamper til gode og kan dermed halvere luka.

Mathias Normann kom innpå den siste halvtimen for Norwich. I neste runde venter Liverpool for Norwich, mens City skal opp mot Sporting i Champions League i midtuken før Tottenham venter neste lørdag.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]