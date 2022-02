Premier League: Leeds og Watford tapte

Hjelde fikk i midten av januar sin debut i den engelske toppdivisjonen mot West Ham. Den kampen endte til slutt med 3-2-seier til Hjeldes lag. Lørdag ble han byttet inn etter kun åtte minutter i bortekampen mot Everton.

Der fikk han ikke noen god start på gressmatta. Allerede to minutter etter at Hjelde kom inn satte Séamus Coleman inn 1-0 for vertene. Etter at Leeds var nære ved å utligne, var det igjen Everton som skulle finne nettmaskene. Michael Keane stanget inn 2-0 etter 23 minutter.

Kvarteret før slutt sikret Richarlison Everton-seier med en markkryper fra 18 meter.

Joshua King var igjen i startoppstillingen til Watford i kampen mot Brighton. Den kampen vant Brighton etter at Neal Maupay og Adam Webster scoret for gjestene. Watford yppet seg i den andre omgangen, men de greide aldri å finne nettmaskene.

I Kristoffer Ajer og Brentfords kamp mot Crystal Palace endte det målløst. Ajer spilte hele kampen for vertene.

Premier League menn lørdag, 25. runde:

Manchester United – Southampton 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Jadon Sancho (20), 1-1 Ché Adams (47). 73.084 tilskuere.

Mohamed Elyounoussi spilte 70 minutter for Southampton.

Brentford – Crystal Palace 0-0

Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Brentford.

Everton – Leeds United 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Séamus Coleman (10), 2-0 Michael Keane (23), 3-0 Anthony Gordon (78). 39.150 tilskuere.

Kristoffer Klaesson var ubenyttet reserve for Leeds, Leo Hjelde spilte 82 minutter som innbytter for Leeds.

Watford – Brighton 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Neal Maupay (43), 0-2 Adam Webster (81).

Joshua King spilte hele kampen for Watford.