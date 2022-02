Moi-assist da Southampton tok poeng mot United

«Moi» var igjen i startoppstillingen til Southampton etter at han scoret 2-2-målet da laget vendte til 3-2-seier mot Tottenham onsdag.«Moi» var igjen i startoppstillingen til Southampton etter at han scoret 2-2-målet da laget vendte til 3-2-seier mot Tottenham onsdag.

Mot United var han igjen sentral da han like etter pause assisterte Ché Adams’ utligningsmål. Det var nordmannens første målgivende pasning for sesongen.

Før det hadde Jadon Sancho scoret kampens første mål. Engelskmannen har slitt noe etter overgangen fra Borussia Dortmund foran sesongen, og har med lørdagens scoring notert seg for to ligamål hittil.

Moi ble byttet ut etter 70 minutter, og fra benken så han lagkameratene holde unna for United-presset. Dermed endte det med 1-1. Det ble også resultatet sist lagene møttes i serien.

United ville med seier lørdag ha klatret opp på den viktige fjerdeplassen i ligaen, men med et nytt poengtap ligger de nå som nummer fem. Southampton vaker stadig rundt midten av tabellen.

I neste kamp skal United ta imot Brighton, mens Southampton møter Everton.

[ (+) Kjartansson måtte ta telling mot danskene: – «Crazy» smerte ]

Sjanser

Kampen startet med at United fikk en enorm mulighet ved Cristiano Ronaldo, men etter at han rundet Fraser Forster i gjestenes mål ble avslutningen altfor løs, og ballen ble klarert. Begge lagene viste gode takter det første kvarteret, men uten å finne nettmaskene.

Etter 20 minutter hang ikke Southampton-forsvaret med da Marcus Rashford ble spilt gjennom. Han slo en flott pasning over til Sancho, som fikk en enkel oppgave med å sette ballen i mål.

Like før pause fikk Stuart Armstrong en god mulighet for gjestene, men David de Gea holdt stand i United-buret.

[ #Kommentar: Går inn som et av de aller største øyeblikkene i norsk hopphistorie ]

Utligning

Etter pause skulle likevel gjestene fra sør finne nettet bak de Gea. «Moi» drev med ballen før han fant Adams. Skotten satte ballen sikkert i det lengste hjørnet. Elyounoussi ble tatt av banen etter 70 minutter.

Etter utligningsmålet var det Southampton som var nærmest. Armando Broja kom gjennom, men han fikk ikke avslutningen på mål.

På overtid fikk United-kaptein Harry Maguire hodet på ballen etter et frispark, men Forster gjorde en god reaksjonsredning. Til tross for et visst United-press på tampen holdt gjestene unna.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]