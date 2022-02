Hopp-sensasjon av Marius Lindvik med gull i storbakken etter to kjempehopp

Lindvik hoppet 140 og 140,5 meter. Ryoyu Kobayashi ledet med 2,2 poeng etter første omgang, men klarte ikke å tukte nordmannen i finalen. 21-åringen vant med 3,3 poeng til gode på japaneren.

– Nå er jeg så full av adrenalin og glede at jeg klarer ikke å prate. Fy fader, dette var gøy, sa Lindvik til Discovery rett etter finalehoppet.

Han var 2,2 poeng bak Kobayashi etter første omgang, men japaneren greide ikke å matche konkurransens beste svev i finalen. Lindvik fikk 151,3 poeng for finalehoppet.

– Han har tatt meg såpass mange ganger. Jeg skulle ikke dra i håndbrekket, men bare kjøre på. Det var helt sykt, sa Lindvik.

Toralf Engan vant storbakken i Innsbruck-OL i 1964, men siden den gang hadde det gått 58 år uten norsk hoppgull i storbakken. Lars Bystøl vant det siste norske individuelle OL-gullet da han vant liten bakke i Torino i 2006.

En klasse for seg

Det var jevne og stort sett like vindforhold i hoppbakken i begge omganger denne gangen, i motsetning til i normalbakken hvor vindforholdene varierte en del.

Kobayashi landet på 142 meter i sitt første hopp, fikk 144,8 poeng og ledet foran Lindvik, som var best i kvalifiseringen. Lindvik fikk opp 140,5 meter i sitt første svev i OL-rennet.

Lindvik og Kobayashi var i en klasse for seg lørdag. Karl Geiger fikk bronsen, slått av Lindvik med 14,8 poeng. Tyskeren hoppet seg opp fra 6.-plass etter første omgang.

Halvor Egner Granerud endte på 8.-plass etter hopp på 135 og 135,5 meter.

– Jeg ga meg selv muligheten til å ta medalje. Jeg bommet litt på hoppkanten slik at det ikke flyr så godt som jeg ønsket, sa Granerud om førstehoppet sitt.

Granerud har slitt med å få opp farten i tilløpet og har vært et par km/t bak konkurrentene. Farten var betydelig bedre denne gangen.

Utslått

Marius Lindvik tas i mot av Halvor Egner Granerud etter sitt avgjørende hopp lørdag. (ODD ANDERSEN/AFP)

De to øvrige nordmennene kom ikke til finaleomgangen.

Daniel-André Tande landet på bare 128 meter etter å ha vist god hopping under trening. Han var 0,2 poeng unna å få hoppe finaleomgangen. Kongsberg-hopperen testet positivt for korona før OL, men kom seg til Beijing denne uken for å bli klar til rennet i storbakken.

Tande var altfor sen i sitt hopp. Ifølge Discoverys hoppeksperter bommet han med minst en meter på kanten og tapte med det rundt sju-åtte meter.

– Jeg kjører jo over hoppkanten. Det er lenge siden jeg har konkurrert. Jeg forsøker jo så godt jeg kan, men det gikk ikke, sa Tande, som var litt mer positiv enn kameraten.

Robert Johansson tok bronsen i OL for fire år siden, men 128,5 meter og 119,3 poeng holdt bare til 32.-plass. Han var 1,1 poeng bak 30.-plassen.

– Man kan ikke komme hit og forvente at det skal gå som for fire år siden. Jeg har gitt alt for å få orden på ting, men det ville seg ikke. Det var noe dritt, sa en skuffet Johansson.

Menn stor bakke (HS140) lørdag:

Gull: Marius Lindvik, Norge 296,1 (140,5-140),

sølv: Ryoyu Kobayashi, Japan 292.8 (142-138),

bronse: Karl Geiger, Tyskland 281,3 (138-138),

4) Kamil Stoch, Polen 277,2 (137,5-133,5), 5) Markus Eisenbichler, Tyskland 275,7 (137,5-139,5), 6) Timi Zajc, Slovenia 273,2 (138,5-130,5), 7) Manuel Fettner, Østerrike 272,7 (138,5-134), 8) Halvor Egner Granerud, Norge 271,4 (135-135,5), 9) Jan Hörl, Østerrike 270,9 (136-137), 10) Peter Prevc, Slovenia 268,7 (137-137).

Øvrige norske, ikke til finaleomgangen: 31) Daniel-André Tande 120,2 (128), 32) Robert Johansson 119,3 (128,5).





