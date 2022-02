Kinesiske Gao vant 500 meter – tittelforsvarer Lorentzen på 15.-plass

Lorentzen var tittelforsvarer og hadde den olympiske rekorden på 34,41. Han gikk første ytre mot koreanske Kim Jun-ho. Han åpnet på 9,9 og gikk inn til 34,92, men koreaneren var klart foran på 34,54.

– Det var der jeg har vært i hele sesongen, og derfor forventet. Jeg håpet kanskje på en litt bedre runde, men med tanke på 1000-meteren er jeg OK fornøyd, sa Lorentzen til Discovery.

Han fikk ikke testet formen under EM før OL etter å ha blitt disket for feilstart, og han var derfor litt spent på om farten var inne. Nordmannen er mest innstilt på 1000-meteren i OL denne gangen.

Gullet gikk til kinesiske Gao. Det var det første gullet for kineserne på skøytebanen under OL på hjemmebane. Han gikk i par med sørkoreanske Cha Min-kyu, som endte opp med sølv. Begge gikk under Lorentzens olympiske rekord med 34,32 og 34,39. Japanske Wataru Morishige tok bronsen med 34,49.

Bjørn Magnussen møtte det amerikanske stortalentet Jordan Stolz. i sitt par Trønderen hadde en åpning første 100 meter på pene 9,77, men med siste ytre ble han forbigått av amerikaneren som fikk 34,85 mot nordmannens 34,96. Tiden holdt til 17.-plass.

– Jeg fikk en god start, men klarte ikke å omstille meg helt. Jeg «mistet» et par skjær i den første svingen, og det samme skjedde i den siste. Et OK OL, og jeg tar med meg mye bra. Jeg var fornøyd med langsidene, men svingene var ikke helt bra, sa Magnussen.

500 m menn lørdag:

Gull: Gao Tingyu, Kina 34,32,

sølv: Cha Min-kyu, Sør-Korea 34,39,

bronse: Wataru Morishige, Japan 34,50,

4) Laurent Dubreuil, Canada 34,522, 5) Piotr Michalski, Polen 34,524, 6) Kim Jun-ho, Sør-Korea 34,54, 7) Artem Arefijev, ROC 34,56, 8) Yuma Murakami, Japan 34,57, 9) Viktor Mursjtakov, ROC 34,60, 10) Ruslan Murasjov, ROC 34,63.

Norske: 15) Håvard Holmefjord Lorentzen 34,92, 17) Bjørn Magnussen 34,96.