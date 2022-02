Granerud: – Lindvik har hatt de beste hoppene

– Jeg synes at Marius har hatt de beste hoppene i vinter. Han får til en sats med utrolig lang arbeidsvei hvor han klarer å trykke ned veldig lenge, samtidig som han får angrepet skiene i perfekt balanse og får med seg litt mer fart og litt mer høyde enn det jeg har sett andre få til, forklarer Granerud.

– Det nivået han får til slår alt. Han har bare bommet bitte litt oftere enn Ryoyu har gjort, sa Asker-hopperen i intervjusonen etter Lindviks seier i storbakkerennet.

– Dette må ha vært et av de beste hopprennene å se på, rett og slett. Det føles jo ganske spesielt å hoppe to hopp så nær bakkestørrelsen og bare få en litt stusslig åttendeplass. Jeg tror vi fikk laget en god konkurranse for de der hjemme i dag. Det tror jeg vi trengte etter det som har skjedd tidligere i OL, sa Granerud om sin egen innsats.

Granerud hoppet 135 og 135,5 meter og avanserte fra 9.- til 8.-plass i finalen.

– Et veldig bra hopprenn, veldig høyt nivå og en veldig verdig olympisk mester som leverte sin beste konkurranse. Det var helt rått det sistehoppet, sa Granerud om lagkameraten Lindvik.

Fikk opp farten

Halvor Egner Granerud har slitt med å få opp farten i tilløpet og har jobbet knallhardt med å ordne den biten av hoppingen.

– Det eneste målet mitt var å få opp farten. Sånn sett er jeg fornøyd, og det var det eneste å bry seg om etter dette. Jeg er veldig fornøyd at jeg klarte å gjøre den endringen i et renn som har en viss betydning, men som blir betegnet som et glorifisert kretsmesterskap av folk i Akershus, sa hopperen som vant hele elleve verdenscuprenn forrige sesongen.

Perfekt

Også landslagstrener Alexander Stöckl lot seg imponere av Lindviks hopping.

– Det var helt rått. Spesielt sistehoppet til Lindvik. Det var nærmest et perfekt skihopp. Jeg skjønte at det holdt til ledelse, men så ventet vi på Kobayashi. Det var nervepirrende. Jeg var fortsatt litt usikker helt til jeg fikk se poengsummen, sa Stöckl til Discovery

