Curlinggutta med 7-6-seier over USA

Norge scoret kampens første poeng, men USA tok ledelsen 2-1 og 3-2 før Norge kom foran for godt med to poeng i 5. omgang.

I den sjette omgangen prøvde USA å vende igjen ved å jage flere poeng, men Steffen Walstad slo med sin siste stein ut alle de amerikanske steinene i boet, og Norge lå igjen med fire steiner før USA-skip John Shuster skulle sette sistesteinen. Den ble for hard, og Norge «stjal» to poeng og ledet 6-3.

I sjuende omgang hadde Norge lenge en lovende stilling, men Walstad misset litt med sin siste stein, som gled ut i stedet for å bli liggende etter en utslagning. USA hadde mulighet for tre poeng med en perfekt siste stein, men det ble bare nesten. Med to USA-poeng ledet Norge 6-5 og fikk tilbake sistesteinen.

Den benyttet de til å øke sin ledelse til 7-5. USA nullet den niende omgangen, og i den siste skapte de problemer for de norske i sin jakt på minst to poeng som ville gitt forlengning. Alt ble avgjort med Shusters siste stein. Han prøvde på to poeng, men fikk bare ett, og de norske kunne juble.

På det norske laget spilte Magnus Vågberg, Markus Høiberg, Torger Nergård og skip Walstad.

USA-laget besto av John Landsteiner, Matt Hamilton, Christopher Plys og skip Shuster.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen