Tiller hentes til Kina som Riiber-reserve

Det bekrefter Norges Skiforbund fredag ettermiddag. Moelven-løper Tiller har inntil videre status som reserve, selv om han nå slutter seg til den norske troppen i Kina.

– Bakgrunnen for å hente Tiller fra Norge nå, er for å være sikre på at vi kan stille i lagkonkurransen når helsesituasjonen til Jarl Magnus Riiber fortsatt er uavklart, sier sportssjef Ivar Stuan.

– Status for Jarl nå er at han dessverre fortsatt tester positivt, og vi jobber intenst for å få han ut av isolasjon og inn i karantene i et rom i leir hvor resten av laget bor, tilføyer han.

Gullhåpet Riiber testet positivt på koronaviruset etter ankomst til Kina. Han har siden vært i isolasjon. Det er høyst usikkert om kombinertfavoritten kommer til start under vinterlekene.

Riiber har også selv gitt uttrykk for at han tviler på om han tester negativt i tide til å konkurrere i Beijing.

Tiller får som reserve hoppe som offisiell prøvehopper og trene i langrennsløypene. Moelven-løperen imponerte stort i kontinentalcupen, nivået under verdenscup, i forkant av OL. I tyske Klingenthal ble det tre strake seirer.

Nå kan altså 26-åringen få sin olympiske debut.