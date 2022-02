Tandrevold-kollaps i høyden – måtte hjelpes ut av målområdet

Hjelpemannskaper var raskt framme og hjalp til med å få den norske skiskytteren på beina. Tandrevold ble støttet bort fra målområdet av personell fra IBU og Olympiatoppen.

Hun kom seg til hektene og møtte pressen ved skiskytterstadion i Zhangjiakou. Da gledet hun seg over 5.-plassen på sprinten og et godt utgangspunkt foran søndagens OL-jaktstart.

– Jeg tror kanskje det er det tyngste skirennet jeg har gått. Det sa jeg etter normaldistansen også, men det var enda verre i dag. Jeg ville virkelig prøve å være med, og jeg ga det et forsøk. Så ble det veldig, veldig tungt på sisterunden. Det er iallfall ingen som kan si at jeg ikke ga alt, sa Tandrevold.

Smellen er ikke den første hun har opplevd i høyden. Tilsvarende scener oppsto på fellesstarten i Anterselva i 2019, da hun gikk fullstendig tom for krefter i siste halvdel av løpet.

– Jeg har gått på smeller mange ganger, jeg. Det er ikke første gang. men det er noe ekstra når man går i høyden, og hvis man kommer på feil side og det bikker over, blir det ekstra tungt, forklarer hun til NTB.

Tandrevold gikk et godt sprintløp og imponerte med to fulle hus på skytebanen. Likevel havnet hun minuttet bak vinneren, Marte Olsbu Røiseland, i mål.

– Jeg visste at sprinten ikke var min beste sjanse, men jeg ønsket å gi meg selv et så godt utgangspunkt som mulig for jaktstarten. Det klarte jeg, og hvis jeg klarer å restituere bra fram til søndag, så gleder jeg meg veldig, sa hun.