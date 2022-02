Slik blir jentenes stafettlag

Det meldte Norges skiforbund fredag. Etter at Johaug vant tidsthrilleren på 10 kilometer klassisk torsdag, innrømmet landslagstrener Ole Morten Iversen at det var et vanskelig uttak som ventet.

– Jeg har aldri opplevd at det har vært så krevende å sette opp stafettlaget, sa han.

– Vi er ikke gullkandidater. En annen måte å tenke på er heller å ha som mål å kjempe om medalje. Det vil ha noe å bety for hvem som får gå, fortsatte han.

Selv om det ble Johaug-gull torsdag, var resten av de norske langt bak. Tiril Udnes Weng ble nummer 21, mens søster Lotta endte på 25.-plass. Mathilde Myhrvold gled inn som nummer 44.

Dermed er de norske håpene foran stafetten noe dysset ned. Det norske laget mangler også en av sine beste under lekene i Beijing. Heidi Weng ville vært en sikker stafettløper for Norge, men hun sitter hjemme etter å ha fått OL-deltakelsen spolert av korona like før avreise.