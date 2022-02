Putin-talsmann ut med full støtte til Valijeva

– Vi støtter Kamila Valijeva grenseløst og oppfordrer alle til å støtte henne. Og vi sier til Kamila: Ikke gjem deg. Du er russisk, delta og slå alle, sier Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president.

Det hersker tvil om gullfavoritten får delta i den individuelle konkurransen senere i OL, samt om ROC-gullet i lagkonkurransen ryker. En positiv prøve avgitt i desember har skapt et kaos som nå er anket inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Vi er overbevist om at dette er en form for misforståelse, sier Peskov.

Laggullet må stå

Russlands OL-komité (ROC) mener kunstløpkometen Kamila Valijeva skal få fortsette å trene og konkurrere og at laggullet ikke påvirkes av dopingsaken. Men medaljene er ennå ikke delt ut.

ROC-president Stanislav Pozdnjakov sier han har alvorlige betenkeligheter rundt den positive dopingprøven.

– Tidspunktet leder til alvorlige problemstillinger. Det virker som om noen tok vare på prøven fram til lagkonkurransen var avsluttet, sier han.

Valijeva har havnet midt i en dopingstorm på grunn av en positiv prøve avgitt 25. desember. Den ble kjent først denne uken. Internasjonale medier skriver at prøvesvaret kom først tirsdag.

Kan ta lang tid

Russlands antidopingbyrå har opphevet suspensjonen hennes, men avgjørelsen er blitt anket inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS).

ROC viser i en uttalelse til at Valijeva er blitt dopingtestet flere ganger både før og etter den positive prøven, uten at det er påvist noen forbudte stoffer.

Saken er tema for juridiske diskusjoner, og ROC opplyser at de har satt advokater på saken. Komiteen påpeker at Valijeva nå har lov til å trene og konkurrere, hvis ikke CAS slår fast noe annet før den individuelle konkurransen.

ROC mener også at den positive dopingprøven ikke automatisk fører til at gullet i lagkonkurransen skal ryke. Det er fordi prøven ikke ble avlagt under OL, mener ROC.

– ROC tar omfattende grep for å beskytte rettighetene til medlemmer av OL-laget og for å beholde OL-gull som er vunnet på ærlig vis, skriver ROC.