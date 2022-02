Nils van der Poel satte verdensrekord på 10.000 meter – tok sitt 2. gull i Beijing-OL

Van der Poel hadde allerede gull fra 5000 meter og kopierte landsmannen Tomas Gustafsons bedrift fra 1988 da han vant de to lengste distansene. Det gjorde han på svært overbevisende vis og knuste nærmeste rival Patrick Roest med 13,85 sekunder.

– Det kjennes helt fantastisk å avslutte mesterskapet med et slikt løp. Det er helt utrolig, sa en gråtkvalt van der Poel etter målgang.

På spørsmål om målet var å knuse verdensrekorden, svarte 25-åringen at målet var gull.

– Jeg hadde før løpet lagt opp et skjema for å gå på rundt 2.35. Teknisk traff jeg ikke så bra innledningsvis, men jeg følte meg fresh gjennom hele løpet. De siste 4000 meterne kjente jeg at jeg hadde mer å gi, sa han.

Roest tok sølv på 5000 meter søndag og viste allerede i 2. par lynende god form på 10.000 meter med 12.44,60, fem sekunder bak den olympiske rekorden. Det holdt til klar ledelse, men det skulle bare bli sølv.

Voldsom fart

I 5. par møttes storfavoritten van der Poel og italienske Davide Ghiotto. Svensken gikk ut i en voldsom fart, og så seg aldri tilbake mens han spiste seg inn på verdensrekorden. 25-åringen gikk de siste 2000 meterne spesielt fort, og han kunne juble for verdensrekord og suveren ledertid.

Italieneren kom inn på 12.45,98 og tok dermed bronse.

I siste par gikk tittelforsvareren, canadiske Ted-Jan Bloemen. Han var sjanseløs mot svenskens kanonløp og endte på 8.-plass, slått med over et halvt minutt.

Dominerer

Van der Poel har virkelig dominert langdistanse de siste årene, og hadde før finalen verdensrekorden på 10.000 meter med 12.32,95. Han knuste også alle konkurrentene i sesongens eneste verdenscupløp på distansen i Stavanger i november i fjor.

Ingen norske var kvalifisert til 10.000 meter. Det er andre gang nordmennene ikke deltar på distansen. Første gang var i Sotsji-OL.