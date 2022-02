Lindvik vant kvalifiseringen i OL-storbakken – alle de norske trygt videre

Lindvik vant kvalifiseringen med et hopp på 135 meter, mens Granerud landet på 133,5.

De norske hopperne har vist gode takter i storbakken. Daniel-André Tande har hoppet bakken ned på trening, mens Halvor Egner Granerud også har levert treningshopp helt i toppsjiktet.

I kvalifiseringen leverte Tande et av de korteste hoppene han har hatt i bakken med 120,5 meter. Han er likevel trygt kvalifisert etter koronasmitten som gjorde at han kom sent til OL.

Robert Johansson kvalifiserte seg også greit med 127,5 meter.

Etter det litt skuffende normalbakkerennet, der Lindviks sjuendeplass ble best, lever håpet om suksess i storbakken. Selv om det normalt er der nordmennene har vært best, har det vært langt mellom medaljene i OL.

Robert Johansson (2018) og Lars Bystøl (2006) har levert bronse, mens Espen Bredesen tok sølv på hjemmebane i 1994. Forrige gang Norge vant i storbakken i OL var helt tilbake i 1964 da Toralf Engan gikk til topps i Innsbruck.