Holund ble firer igjen: - Godt renn, kjedelig plassering

Siden Holund tok gullet på 15 kilometer i VM i fjor, er det blitt tre strake fjerdeplasser i verdenscupen. Fredag var han 12,3 sekunder fra medaljeplass etter en av de starkeste avslutningene i feltet. Han tok igjen Pål Golberg med ett minutt på oppløpet.

– Det var et bra skirenn, det beste klassiskrennet jeg har gjort på lenge. Så jeg er fornøyd, men jeg må få lov å være skuffet over at det ble en ny fjerdeplass, sa Holund til Discovery.

Han startet forsiktig, men gikk raskere utover i løpet. Likevel holdt det ikke helt.

– Jeg føler at jeg løste løpet slik jeg hadde planlagt. Jeg gikk jevnt for å stå distansen, og det gjorde jeg. Men det gikk dessverre litt for sakte hele veien og da er jeg ikke god nok, rett og slett, sa Holund.

Han retter nå øynene mot stafett og femmil.

– Sist jeg sjekket er jeg litt bedre på femmil enn på 15 klassisk, så jeg skal gjøre alt jeg kan for å gjøre et siste forsøk på å komme på pallen, sa Holund.