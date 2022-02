15-åring gir IOC hodebry – avga positiv dopingprøve i desember

Det internasjonale testbyrået (ITA) bekreftet fredag at 15-årige Valijeva har testet positivt på det forbudte stoffet trimetazidin. Hun avga prøven 25. desember, men analysesvaret forelå først 8. februar. Det var dagen etter at Valijeva hjalp ROC til gull i lagkonkurransen i Beijing.

Russlands antidopingbyrå (Rusada) har opphevet hennes midlertidige suspensjon slik at hun kan konkurrere videre i OL, men IOC har anket avgjørelsen inn for CAS, som innen 15. februar skal fatte en avgjørelse. Det er dagen da Valijeva som storfavoritt etter planen skal i aksjon i kvinnenes individuelle OL-konkurranse.

Ryktene om en dopingsak har svirret siden seiersseremonien i lagkonkurransen ble utsatt som følge av ikke spesifiserte «juridiske konsultasjoner». Nå bekrefter den uavhengige stiftelsen med antidopingansvar i OL at Valijeva har testet positivt.

Det skjedde i forbindelse med det russiske mesterskapet i St. Petersburg i desember. Antidopinglaboratoriet i Stockholm meldte om den positive prøven denne uken.

Historisk

Prøvesvaret kom dagen etter at Valijeva, med tilnavnet «frøken Perfekt», skrev kunstløphistorie som første kvinne med firedoble hopp i OL. Hun hjalp ROC til seier i lagkonkurransen med overlegne seirer både i kortprogram og friløp.

Positive prøver fører til umiddelbar suspensjon, men Valijeva la inn anke mot dette, og Rusada opphevet suspensjonen slik at hun kunne delta i Beijing-OL.

– IOC benytter seg av retten til å anke opphevelsen av suspensjonen og ikke avvente Rusadas begrunnelse, fordi en avgjørelse behøves før utøverens neste konkurranse, heter det i en uttalelse fra ITA, som vil føre saken for voldgiftspanelet.

Handler bare om deltakelse

– Dopingsaken vil deretter behandles av Rusada på vanlig måte. Det innebærer også utøverens rett til å kreve analyse av B-prøven.

Avgjørelse om hva som skjer med resultatene i lagkonkurransen vil bli fattet først når dopingsaken er ferdig behandlet. CAS-avgjørelsen i Beijing gjelder dermed bare Valijevas eventuelle deltakelse i kvinnenes individuelle konkurranse.

Trimetazidin er et stoff som finnes i hjertemedisin og medikamenter mot svimmelhet. Det står på forbudslista fordi det kan stimulere blodsirkulasjonen og bedre utholdenheten.

Den mest kjente dopingsaken med trimetazidin gjelder den kinesiske svømmeren Sun Yang, som i 2014 sonet tre måneders utelukkelse for bruk av stoffet.

Den russiske bobkjøreren Nadezjda Sergejeva testet positivt på trimetazidin i Pyeongchang-OL i 2018. Hun ble diskvalifisert i toerbob og sonet åtte måneders utelukkelse.

Ikke bra

Valijevas unge alder kompliserer saken. Ved positive prøver for mindreårige er det ofte trenere og ledere som sanksjoneres.

– Saker som denne er ikke bra for OL, sa IOC-talsmann Mark Adams under fredagens pressekonferanse.

– Saken må behandles ordentlig. Det er viktig for alle, ikke minst 15-åringen som er involvert, at rettssikkerheten ivaretas og at saken behandles på en måte som gjør at alle kan ha tillit til utfallet.

Valijeva har trent som vanlig de siste dagene, under stor medieoppmerksomhet. Fredag inneholdt hennes 45 minutter lange isøkt fire firedoble hopp, ett av dem i kombinasjon med en trippel salchow.