Rørt Johaug går gjerne lagsprinten

Hun var tydelig rørt og sang med da «Ja, vi elsker» for annen gang under Beijing-lekene ble spilt for henne.

– Det var nok en fantastisk opplevelse å stå oppe der og motta gullet. Jeg føler en enorm glede og lettelse. Jeg har trent vanvittig mye for de gullene her. Jeg har vært en av favorittene, men man skal lykkes på dagen det gjelder også, og det er fantastisk at jeg gjorde det, sa hun.

- Mange vil at du skal gå lagsprinten. Kan det være aktuelt?

– Det er klart det hadde vært veldig morsomt, men samtidig vet jeg at det er mange andre gode jenter som kan gjøre en fantastisk jobb. Det blir opp til trenerne å vurdere, men jeg har lyst, ja, sa hun i intervju med Discovery.

– Og så kommer det en tremil der jeg har lyst til å gå fort også.

[ Kommentar: Ei vindkule fra sølv ]

Det var det finske IOC-medlemmet Sari Essayah som delte ut medaljene til Johaug og sine to landskvinner Kerttu Niskanen og Krista Pärmäkoski.

Gledeshopp

Pärmäkoski, som tok bronsen med ett tidels margin til russiske Natalia Neprjajeva, gjorde et gledeshopp opp på pallen. Det samme gjorde Niskanen, selv om hun tapte gullet med fire tideler.

Johaug vant etter en sterk avslutning og ulidelig spennende venting på rivalen.

– To av mine verste minutter i karrieren, sa hun til NTB om ventetiden hun hadde i målområdet da Niskanen kjempet mot tiden hennes.

Spesielt gull

Den norske langrennsdronningen ble bedt om å sammenligne de to gullene. Lørdag vant hun sin aller første individuelle OL-tittel i lekenes aller første øvelse.

– Det er klart at det første gullet betyr enormt mye, men det i dag var kanskje det jeg hadde aller lyst til å vinne. Jeg har trent vanvittig mye klassisk i sommer og høst, og har hatt dette løpet i hodet. Det er spesielt med individuell start. Da går du for deg selv og mot klokka, sa hun.

– Og så bikket det akkurat i min favør i dag.