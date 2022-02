Russlands skipresident boikotter norske medier

Som straff for organisert dopingjuks får ikke russiske utøvere bruke nasjonssymboler under Beijing-OL, og de representerer offisielt Russlands olympiske komité (ROC), ikke nasjonen. Delta får de, og russere har vunnet fire langrennsmedaljer allerede.

Årsaken til Välbes boikott er at Saltvedt i en kommentar etter Aleksander Bolsjunovs gull på tremila skrev at de russiske utøverne «aldri burde fått stå på startstreken i dette OL», skriver VG.

Saltvedt sier til avisen at hans kommentar ikke var et angrep på Bolsjunov eller andre russiske utøvere i Beijing-lekene, men på systemet der verken IOC eller CAS har tatt et oppgjør med russernes tidligere dopingjuks.

– Det er et angrep på en straff som ikke hadde noen virkning eller preventiv effekt, sier han.

Välbe erklærte sine boikottplaner overfor russiske medier og satte dem ut i livet da NRK kontaktet henne etter langrennssprinten der Alexander Terentjev tok bronse.

NRK rakk så vidt å gratulere henne med innsatsen før hun sa hun ikke ønsket å snakke med norske medier.

– Hvorfor ikke?

– Fordi dere snakker veldig dårlig om Bolsjunov, sa Välbe til NRK.