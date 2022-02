Lukaku sendte Chelsea til VM-finale

Vinnermålet kom etter litt over en halvtime. Da kunne Lukaku fra to meter sette ballen i mål etter å ha fått den servert av motspiller Yasser Al-Shahrani. Al Hilal-backen headet et innlegg fra Kai Havertz rett i beina på Chelseas kraftspiss.

Det var enveiskjøring i første omgang. Kampbildet så ut til å fortsette i samme spor etter sidebytte. Havertz (stolpetreff) og Hakim Ziyech (sterk redning) var begge svært nære å øke Chelsea-ledelsen.

Men halvveis ut i 2. omgang kviknet Al Hilal til og satte plutselig Kepa Arrizabalaga på store prøver. To ganger på kort tid måtte den spanske målvakten gjøre to redninger. Særlig den siste var av det spektakulære slaget. Et hardt skudd hadde retning ned i det ene hjørnet, men Kepa rakk fram med en hånd og fistet ballen unna.

Det siste kvarteret hadde Chelsea full kontroll på begivenhetene i Abu Dhabi.

Engelskmennene møter Palmeiras fra Brasil i lørdagens VM-finale. Der jaktet de regjerende Champions League-vinnerne på sin første triumf i turneringen. I 2012 tapte London-laget 0-1 for brasilianske Corinthians i finalen.

Manchester United (2008) og Liverpool (2019) er tidligere engelske vinnere av klubb-VM.

Palmeiras vant 2-0 over egyptiske Al Ahly i tirsdagens semifinale.

Fotball-VM klubblag menn i Abu Dhabi onsdag:

Semifinale:

Al Hilal (Saudi-Arabia) – Chelsea (England) 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Romelu Lukaku (32).

Kamp om 5.-plass:

Monterrey (Mexico) – Al Jazira (Forente arabiske emirater) 3-1 (3-0)

Mål: 1-0 Zayed Sultan (selvmål 4), 2-0 Rogelio Funes Mori (11), 3-0 César Montes (25), 3-1 Bruno (90).

