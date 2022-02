Kjempestart for de norske curlinggutta – slo verdenstoer Sveits 7-4 i første kamp

Norge møtte en av turneringsfavorittene i sin første OL-kamp. Sveitserne trenes i dag av norske Håvard Vad Petersson, som blant annet vant sølv i Vancouver-OL i 2010 med team Ulsrud.

Og det virket som nordmennene hadde litt startnerver mot verdenstoeren, da Magnus Vågberg begynte med å legge kampens første stein død over linjen. Etter første omgang ledet sveitserne 1-0.

Men etter å ha fått varmet opp håndledd og fingre, kom Norge mer inn i kampen. Lagene spilte jevnt, men flere gode sistesteiner fra Norge gjorde at det sto 3-2 etter halvspilt kamp. De neste to omgangene la Norge virkelig press på Sveits med flere velplasserte steiner. Før 8. omgang var stillingen 4-2 i favør Norge.

Sveits tok to poeng i den omgangen, og dermed sto det 4-4 før de to siste omgangene.

9. omgang ble en skikkelig thriller, og dommerne måtte bruke måleinstrument for å avklare om Norge skulle få ett eller to poeng. Etter noen nervepirrende sekunder fikk de norske gutta to svært viktige poeng før siste omgang. Stillingen var da 6-4 til Norge.

Siste omgang ble preget av liten tid på klokka og dårlig plasserte steiner for begge lag. Norge forsvarte seg godt, og da sveitserne misset med sistesteinen ble det norsk poeng. Dermed vant Norge 7-4.

Neste kamp for Norge er mot Canada torsdag.

Mennenes tropp i Beijing-OL består av Steffen Walstad (skip), Torger Nergård, Markus Høiberg, Magnus Vågberg og reserven Magnus Nedregotten. Norge er rangert som nummer sju i verden.