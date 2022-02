Dette er laget på kvinnenes 10 kilometer i OL

Det ble klart da landslagstrener Ole Morten Iversen presenterte laget på en pressekonferanse i OL-landsbyen onsdag formiddag kinesisk tid.

Det betyr at Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm droppes.

– Det kan ha sammenheng med taktisk vurdering med hva som har gått og skal gås, forklarte Iversen.

– To av dem som var opplagt å gå i morgen, er to som ikke er her, sa Iversen og henviste til Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng.

Weng og Kalvå kom mandag hjem til Norge etter over ti dager i isolasjon i Seiser Alm. Etter smittedramaet ble det knyttet spenning til om noen av dem ville kunne reise til Kina før OL-avslutningen. Nå er det klart at ingen av dem drar.

Therese Johaug var eneste som stilte på pressekonferansen. De tre andre fikk fri etter å ha deltatt på gårsdagens sprint i Zhangjiakou.