City cruiset inn seier mot Ajer og co.

Riyad Mahrez ga City ledelsen på straffe før pause, mens Kevin De Bruyne utnyttet en keeperbrøler vel 20 minutter før slutt.

Med trepoengeren slo City tilbake etter at vinnerrekken i Premier League stoppet på tolv kamper. For to og en halv uke siden ble det «kun» 0-0 i Southampton.

Onsdag hadde ligalederen god kontroll, men det tok tid før klasseforskjellen åpenbarte seg. Målsjansene kom ikke før det siste kvarteret av første omgang.

Brentford-spillerne ble stadig mer paniske, og det straffet seg seks minutter før pause. Mads Roerslev la da Raheem Sterling i bakken. Fra straffemerket scoret Mahrez sikkert.

Ikke lenge etter var det kun en tå fra Ajer som stoppet Phil Foden fra å trille inn 2-0.

Den skulle uansett komme for City. De Bruyne kunne sette ballen i åpent mål etter en fæl tabbe fra David Raya. Målvakten sendte et utspark rett i bein på Sterling, som så sin påfølgende avslutning bli reddet. Men på returen var vertenes stjernebelgier treffsikker.

Manchester City topper tabellen med 60 poeng etter 24 kamper. Det er tolv poeng ned til toer Liverpool, som har to oppgjør mindre spilt. Tapet var Brentfords femte strake, og opprykkslaget fra London er i ferd med å blande seg inn i bunnstriden.

KAMPFAKTA

Manchester City – Brentford 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Riyad Mahrez (str. 39), 2-0 Kevin De Bruyne (68).

51.658 tilskuere. Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Brentford.

Premier League menn onsdag, utsatte kamper:

Manchester C. – Brentford 2-0, Norwich – Crystal Palace 1-1, Tottenham – Southampton 2-3, Aston Villa – Leeds 3-3.

Spilt tirsdag: Newcastle – Everton 3-1, West Ham – Watford 1-0, Burnley – Manchester U. 1-1.

Spilles torsdag: Liverpool – Leicester, Wolverhampton – Arsenal.