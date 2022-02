Beveget Ruud fikk OL-gullet: – Mitt største øyeblikk

Nordmannen var på seierspallen sammen med amerikaneren Colby Stevenson (sølv) og svenske Henrik Harlaut (bronse). De hadde alle en liten signaturfeiring da de trådte opp for å få medaljen rundt halsen.

Ruud smilte bredt og lot som om han børstet støv av skoen før IOC-representanten Khunying Patama Leeswadtrakul overrakte ham OL-gullet.

Nordmannen hadde lakkert neglene i hvitt og blått, og han holdt hånden på brystet og sang med da den norske nasjonalsangen runget over Medal Plaza i Beijing.

– Jeg kjente at hjertet banket. Det er veldig stort, og det synker litt mer inn når du står der. Det er mitt største øyeblikk, sa 21-åringen til Discovery.

OL-gullet var spesielt for Ruud, som for et snaut år siden mistet sin far.

– Pappa, du er med meg, sa Ruud inn i kameraet da han tidligere onsdag tok en suveren seier.