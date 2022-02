United skuffet igjen mot bunnlag – fikk to mål annullert

Poengtapet kom fire dager etter Uniteds FA-cupexit mot Middlesbrough fra nivå to. Også da hadde storklubben spilt bra i lange strekk, men uten å få scoringene den mente seg fortjent til.

På Turf Moor fortsatte det i samme spor. United tok ledelsen ved Paul Pogba, men få minutter etter sidebytte kom utligningen. Jay Rodriguez ble tredd igjennom av Wout Weghorst, skar seg inn i feltet og klinket inn 1-1.

Enveiskjøringen før pause ga Manchester United dårlig uttelling. Det ble bare med Pogbas scoring etter 19 minutter, da franskmannen dunket til på en 45-graderspasning fra Luke Shaw.

VAR grep inn

Kort tid før og etter ledermålet fikk gjestene to annulleringer. Den første kom etter at Raphaël Varane stanget inn et Bruno Fernandes-frispark, men VAR grep inn og slo ned på Harry Maguires straffbare offsideposisjon. United-kapteinen blokkerte Rodriguez da ballen ble slått.

Josh Brownhills selvmål i det 21. minutt ble aldri tellende. Assistentdommeren fikk med seg at Pogba hadde hendene rundt halsen på Erik Pieters og skapte kaos i Burnley-boksen.

Burnley viste i 2. omgang en helt annen intensitet og påførte United mer trøbbel. Kun en glitrende enhåndsredning fra David de Gea stoppet Weghorst fra å ta vertene i føringen.

Ingen effekt

Cristiano Ronaldo kom inn fra benken i det 69. minutt, men stjerneveteranen greide ikke å hjelpe bortelaget fra en poengglipp. Han ble holdt utenfor en startellever for første gang siden slutten av november. Ronaldo har fått kritikk for svake prestasjoner i det siste.

Det ene poenget gjør at United faller ned til femteplassen og er utenfor topp-fire-posisjonene som gir mesterligaspill neste sesong. West Ham rykket forbi etter sin 1-0-seier over Watford.

Burnley ligger fortsatt helt sist i Premier League med 14 poeng. På veien har klubben spilt hele 11 uavgjort og kun vunnet én gang.

England Premier League menn tirsdag, 24. runde:

Newcastle – Everton 3-1 (1-1)

Mål: 0-1 Jamaal Lascelles (selvmål 35), 1-1 Mason Holgate (selvmål 36), 2-1 Ryan Fraser (55), 3-1 Kieran Trippier (79). 52.186 tilskuere.

West Ham – Watford 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jarrod Bowen (67). 59.581 tilskuere.

Joshua King spilte hele kampen for Watford.

Burnley – Manchester U. 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Paul Pogba (18), 1-1 Jay Rodriguez (47).